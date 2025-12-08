Racing Club vence a Boca Juniors y avanza a la final del fútbol argentino

BUENOS AIRES, 7 dic - Racing Club de Avellaneda avanzó el domingo a la final del torneo Clausura del fútbol argentino tras vencer 1-0 en su visita a Boca Juniors con un gol de Adrián "Maravilla" Martínez en la semifinal.

"Estoy muy contento por lo que conseguimos y por haber vuelto a convertir. Estamos llegando a lo más lejos en todas las competiciones, este equipo está para ser campeón", dijo Martínez a la televisión local.

En el partido disputado en el estadio La Bombonera ante 57.000 aficionados, Boca Juniors no pudo superar el juego físico ni la presión de su rival, y le resultó difícil encontrar los caminos a la portería.

La primera ocasión para el conjunto local llegó a los 37 minutos en una acción fortuita de Milton Giménez tras un centro de Leandro Paredes y una serie de rebotes dentro del área.

Cuatro minutos después, Racing respondió con un remate cruzado de Juan Nardoni desde el borde del área que rozó uno de los postes y salió desviado.

En el segundo tiempo, la "Academia" empezó a dominar y generar peligro por el sector derecho, y logró el gol a los 75 minutos con un remate de cabeza de Martínez tras un centro de Gabriel Rojas.

En los minutos finales, Boca Juniors buscó de forma desesperada la igualada, sin generar peligro en la portería de Facundo Cambeses.

"Fuimos justos ganadores en una cancha difícil. Vamos paso a paso, nos queda un partido más y sabemos que va a ser difícil", dijo Rojas a la televisión local.

En la final, Racing enfrentará al ganador del partido entre Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima que se disputará el lunes.

(Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)