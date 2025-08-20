Racing Club vence a Peñarol y avanza a cuartos de la Libertadores; clasifican Vélez Sarsfield y São Paulo

BUENOS AIRES, 20 ago (Reuters) - Racing Club avanzó el martes a los cuartos de final de la Copa Libertadores al sacar un triunfo agónico 3-1 como local ante Peñarol, en una jornada en la que clasificaron Vélez Sarsfield y São Paulo."Estamos felices. Es una locura. Lo buscamos hasta el final y tenemos el premio que merecíamos. Estamos para llegar hasta el final", dijo el defensor de Racing, Santiago Sosa, tras obtener la clasificación.En la próxima ronda, Racing enfrentará a Vélez Sarsfield en un duelo de equipos argentinos.En la revancha de octavos disputada en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Racing abrió el marcador al minuto 7 por intermedio de Adrián Martínez, mientras que Peñarol igualó a los 15 a través de Nahuel Herrera.En los últimos minutos, el popular conjunto argentino remontó la derrota 1-0 del partido de ida y se quedó con la clasificación gracias a los goles agónicos de Martínez y Franco Pardo a los minutos 83 y 94."Estamos muy contentos porque no podíamos ganar de local y Dios nos regaló esta victoria. La Copa es muy difícil, pero siempre vamos a dar lo máximo", indicó Martínez tras la victoria.Por su parte, Vélez Sarsfield clasificó a los cuartos tras vencer 2-0 como local a Fortaleza con goles de Maher Carrizo y Tomás Galván a los minutos 7 y 28, respectivamente.“Hicimos un buen partido acá y en Brasil, tuvimos juego, tuvimos actitud. Mi ilusión es llegar a las semifinales", dijo el DT Guillermo Barros Schelotto en rueda de prensa.En el partido de ida disputado una semana atrás en Brasil, habían igualado sin goles.En otro partido del martes, el São Paulo pasó de ronda al vencer 4-3 como local en la tanda de penales a Atlético Nacional, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos.En la revancha jugada en el Estadio Morumbí, tras el empate sin goles en la ida en Colombia, André Silva anotó para el São Paulo, mientras que Alfredo Morelos igualó de penal para Nacional.El equipo colombiano quedó con un hombre menos a los 70 minutos por la expulsión de Edwin Cardona.En los cuartos, São Paulo enfrentará al ganador de la serie entre el actual campeón Botafogo y Liga Deportiva Universitaria. (Información de Ramiro Scandolo; editado por Jorge Ollero Castela)