Racing Club vence a River Plate y clasifica a cuartos en la liga argentina

BUENOS AIRES, 24 nov (Reuters) - Racing Club avanzó a los cuartos de final tras remontar un marcador adverso y sacar un triunfo agónico ante River Plate en uno de los clásicos más populares del fútbol argentino.

Racing espera por el ganador del enfrentamiento que se jugará el miércoles entre Lanús y Tigre.

En el partido de octavos de final del Torneo Clausura disputado en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Racing sacó ventaja a los 4 minutos con un remate de cabeza de Santiago Solari.

River remontó en el segundo tiempo con goles de Ian Subiabre y el colombiano Juan Fernando Quintero a los minutos 62 y 64, respectivamente.

El conjunto local volvió a ponerse arriba en el marcador gracias a un gol de Lucas Martínez Quarta en contra de su propia valla y otro del uruguayo Gastón Martirena a los 73 y 93.

En otro encuentro del lunes, Barracas Central clasificó a los cuartos de final con una victoria agónica por 1-0 en tiempo suplementario en su visita a Deportivo Riestra.

El gol que le dio la victoria al "Guapo" lo anotó el suplente Nicolás Blandi a los 115 minutos con una definición por encima del meta rival tras una gran acción individual.

El conjunto visitante dirigido por Rubén Insúa jugó con un hombre menos desde los 83 minutos por la expulsión de Iván Guaraz.

En la próxima ronda, Barracas enfrentará al vencedor del duelo entre Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata. (Reporte de Ramiro Scandolo; Editado por Eliana Raszewski)