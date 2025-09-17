Racing Club vence a Vélez Sarsfield en inicio de cuartos de final de Libertadores

BUENOS AIRES, 16 sep (Reuters) - Racing Club dio un paso importante en busca de un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores de América al vencer el martes 1-0 en su visita a Vélez Sarsfield, en el duelo de argentinos en el inicio de los cuartos de final de la competencia.

En el partido disputado en el estadio José Amalfitani, Vélez tuvo desde el comienzo el control del balón y llevó peligro en dos ocasiones a través de remates del uruguayo Michael Santos que salieron desviados.

El juego dio un giro cuando el conjunto local quedó con un hombre menos por la expulsión de Lisandro Magallán al minuto 43 por doble tarjeta amarilla.

En el segundo tiempo, Racing aprovechó la ventaja numérica y abrió pronto el marcador a los 53 por intermedio de Adrián Martínez, tras un centro bajo de Facundo Mura desde el sector derecho.

Vélez anotó un gol a los 62 minutos a través de Aaron Quirós, pero el árbitro brasileño Wilton Sampaio lo anuló a instancias del VAR, tras comprobar que el balón había salido del campo de juego.

En el minuto 95, Vélez volvió a estar cerca del empate con un remate de Matías Pellegrini que sacó el meta Facundo Cambeses.

La revancha se disputará en una semana en el estadio Presidente Perón de Avellaneda por un lugar en las semifinales frente al ganador de la serie entre Flamengo y Estudiantes de La Plata. (Reporte de Ramiro Scandolo Editado por Nicolás Misculin)