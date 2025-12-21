Racismo: Adhu Malual denuncia insultos

"Anoche jugué en casa. Y no me sentí como en casa. En mis 12 años de carrera, nunca presencié ni experimenté semejante comportamiento por parte de aficionados que se supone que apoyan a su equipo", escribió Malual en su cuenta de Instagram.

"Insultos, abucheos constantes, insultos personales y, sí, comentarios racistas, dirigidos no sólo a mí, sino también a mis familiares en la grada. Desde el primer punto hasta el último.

No para animar. No para apoyar. Sólo para herir", cuestionó Malual.

La jugadora de 25 años del Monviso Volley, que es italiana pese a que sus padres son oriundos de Sudán, aseguró que pese a los insultos seguirá haciendo su trabajo "con dignidad. Con profesionalismo. Con respeto por este deporte".

"Estoy orgullosa de ser italiana. Estoy orgullosa de jugar en una de las ligas más fuertes del mundo. Estoy orgullosa de llevar la camiseta azzurra, porque el amor que siento por este país, que es mi hogar, es indescriptible. Y no permitiré que nadie lo cuestione", remarcó.

"Pero hay algo que debe quedar claro: el silencio, ante ciertos comportamientos, ya no es una opción", concluyó Malual. (ANSA).