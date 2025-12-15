Racismo: Agresión contra futbolista Sub-13

Lo informó el diario italiano Il Corriere della Sera, el cual precisa que el episodio se registró en la noche del sábado 13 al domingo 14 de diciembre, cuando, según QPR, un jugador del Virtus Verona emitió un insulto racista a uno de sus futbolistas durante el duelo entre sí disputado en el campo del Real Trezzano.

El reporte agrega que QPR decidió abandonar el torneo pese a haber vencido al Virtus Verona y avanzar a la siguiente ronda de la Winter Cup.

A su vez, Virtus Verona negó la acusación del QPR, la cual no registró el respaldo del árbitro del partido ni de los organizadores del torneo.

"Tras una cuidadosa y exhaustiva reconstrucción interna de los hechos, realizada mediante conversaciones directas con los jugadores y el personal presentes, no ha surgido ninguna prueba que confirme la proferida por un jugador de Virtus Verona", se lee en un comunicado del Virtus Verona.

"Por lo tanto, el Club rechaza firmemente estas reconstrucciones, considerándolas incoherentes con los hechos", agrega la nota del Virtus Verona, el cual reafirma con absoluta claridad que "la lucha contra todas las formas de racismo, discriminación e intolerancia es un valor fundamental e indispensable".

"El club siempre ha promovido la idea del fútbol como una herramienta educativa para el crecimiento personal y colectivo, basada en el respeto, la inclusión y la protección de los jóvenes deportistas", resalta el texto.

"Virtus Verona se compromete diariamente con actividades sociales, educativas y filantrópicas relacionadas con la inclusión, trabajando con el sector juvenil, las familias y la comunidad local para garantizar que el deporte siga siendo un entorno saludable, seguro y respetuoso para todos", enfatiza el comunicado.

Por último, Virtus Verona asegura que "seguirá defendiendo con firmeza los valores del deporte, la equidad y la dignidad humana, reservándose el derecho a cualquier evaluación adicional para proteger su imagen y la de sus socios".

En tanto, Strikers Agency y Real Trezzano condenaron el incidente y se manifestaron contra el racismo. (ANSA).