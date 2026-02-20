Racismo: CBF pide castigo ejemplar en caso Vinicius

"La CBF le envió un pedido formal a la UEFA para que investigue en profundidad el hecho cometido contra Vinicius Jr, considerando el testimonio de la víctima y de los presentes, para identificar y sancionar de manera ejemplar a los responsables del episodio", afirmó la entidad en un comunicado enviado simultáneamente a la UEFA, que ya inició una investigación, y a la FIFA, cuyo presidente, Gianni Infantino, también condenó lo ocurrido.

El documento de la CBF lleva la firma de su presidente, Samir Xaud, y apunta al argentino Lucas Prestianni, acusado por el delantero brasileño del "merengue" de haber proferido un insulto racista en el Estadio da Luz que obligó al árbitro francés del partido, Francois Letexier, a interrumpir momentáneamente las acciones para aclarar lo sucedido entre ambos futbolistas.

Vinicius Jr festejó su gol frente a la afición del Benfica y dos minutos después acusó a Prestianni ante Letexier de haberle dicho "mono", lo cual fue imposible de ver en la transmisión por TV porque el argentino se cubrió la boca con su camiseta, un gesto que luego también condenó el delantero al considerar que "los racistas son, ante todo, cobardes.

Necesitan llevarse la camiseta a la boca para demostrar lo débiles que son".

Benfica desmintió la acusación, mientras que el futbolista argentino consideró que "Vinicius malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista y lamento las amenazas que me profirieron los jugadores del Real Madrid", dijo también a través de las redes sociales, a pesar de lo cual el francés Kylian Mbappé salió en defensa de su compañero y afirmó: "Lo escuché decirle 'mono' al menos cinco veces", pese a que él se encontraba lejos de la escena.

"Hablé con ambos: uno me dice una cosa, el otro todo lo contrario. No digo que crea en Prestianni al 100 por ciento, pero tampoco puedo decir que la opinión de Vinicius sea la verdad", dijo por su parte el técnico del equipo portugués, José Mourinho, al reiterar que "Benfica no es un club racista" y considerar de algún modo que Vinicius generó el escándalo: "Si conviertes un gol, deberías celebrarlo y respetar el estadio que te recibe".

Vinicius Jr ya había denunciado haber sido víctima de episodios de racismo en el pasado: en 2021 aseguró haber recibido insultos y ruidos de monos en diversos estadios de España, mientras que dos años después amenazó con dejar de jugar un partido contra Valencia luego de haber señalado a simpatizantes del equipo "Ché" a quienes acusó de haberle emitido agravios discriminatorios.

La prensa europea recordó diversos episodios previos de racismo, en especial de medios argentinos hacia futbolistas de Brasil, como cuando el diario Crónica publicó en 1920 el título "Simios en Buenos Aires". Otros reportes evocaron denuncias de los brasileños Didi, Pelé y Jairzinho en partidos de Copa América, mientras que un duelo de 2023 entre la "canarinha" y Argentina en el Maracaná inició 30 minutos más tarde por incidentes mientras sonaban los himnos.

Alguien que conoce bien a Vinicius Jr es el italiano Carlo Ancelotti, quien lo dirigió en Real Madrid antes de tomar las riendas de la selección "canarinha" y afirmó que "el Vinicius que viene a la selección de Brasil es diferente al de Real Madrid, es más humano", al tiempo que consideró que el delantero "ha mejorado mucho su actitud en el campo de juego".

De paso confirmó que tiene intenciones de renovar su contrato con la CBF por otros cuatro años, hasta el Mundial 2030, que se iniciará con algunos países en Sudamérica para celebrar el centenario de aquella primera edición disputada en Uruguay, que consagró a la "Celeste" tras derrotar en la final a Argentina, antes de continuar en España, Portugal y Marruecos.

"Creo que renovaré por otros cuatro años con la selección brasileña porque este nuevo trabajo me gusta mucho", afirmó "Carletto" en diálogo con el programa "Universo Valdano", conducido por el campeón mundial argentino Jorge Valdano, que supo jugar y dirigir al Real Madrid que dirigió Ancelotti, quien intentará devolverle ahora la gloria a la "canarinha" pentacampeona del mundo en la Copa que organizarán este año Estados Unidos, México y Canadá.

Brasil chocará con Marruecos en el estreno en el Grupo C, que completan Escocia y Haití y tratará de volver a celebrar en un Mundial de la mano del DT italiano, el mejor pago de la historia en el cargo, que sumó cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas desde que tomó el timón del combinado "verdeamarelo".

(ANSA).