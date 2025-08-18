Racismo: Infantino condenó episodios discriminatorios

“Lo repito y seguiré haciéndolo. El racismo no tiene cabida en el fútbol”, se lee en un comunicado de la FIFA firmado por Infantino al día siguiente de la suspensión del partido entre Leipzig y Schalke 04.

Christopher Antwi-Adjei, delantero del Schalke 04, informó al árbitro que había recibido insultos racistas por parte de un sector de la afición del Lokomotiv Leipzig.

Un anuncio por los altavoces del estadio condenó el incidente, pero al reanudarse el partido, Antwi-Adjei fue abucheado repetidamente por la afición local, y Lokomotiv Leipzig se disculpó posteriormente.

Asimismo, un jugador del Kaiserslautern denunció insultos racistas por parte de un aficionado del Eintracht Stahnsdorf durante otro partido disputado en la víspera por la Copa de Alemania.

Infantino garantizó que la FIFA “seguirá de cerca estos incidentes” y prometió colaborar con la Federación Alemana de Fútbol (DFB) “en la lucha contra el racismo”. (ANSA).