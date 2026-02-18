Racismo: Kelly denuncia insultos en redes sociales

"La crítica forma parte de la vida y también del deporte, y siempre la he aceptado: cada uno tiene derecho a su propia opinión. Pero no voy a aceptar esto. Las palabras y los actos tienen significado y consecuencias", enfatizó Kelly en su cuenta de Instagram.

El defensor de 27 años reveló que un usuario le escribió "vuelve al zoológico" luego del partido que Juventus perdió en la víspera ante Galatasaray, al cual la "Vecchia Signora" recibirá en la revancha prevista el miércoles 25.

"El odio racial no tiene cabida en el fútbol, ni en el campo, ni en las gradas, ni en Internet. El club se niega a dar cabida al racismo en ninguna de sus formas y trabaja activamente para crear un entorno más seguro e inclusivo, para crear un deporte mejor para la afición y los jugadores. Nunca más", publicó a su vez Juventus en Instagram para respaldar a Kelly.

Por otra parte, Juventus emitió un comunicado para informar que los estudios médicos a los que el zaguero brasileño Gleison Bremer fue sometido después de haber sido reemplazado contra Galatasaray revelaron la ausencia de una lesión.

El texto agrega que Bremer será monitoreado diariamente por el cuerpo médico de Juventus al igual que el delantero Jonathan David, quien se perdió el partido de ayer en Turquía debido a un problema en la ingle.

David se entrenó por separado respecto de sus compañeros, quienes ya iniciaron la preparación para el partido del sábado 21 contra Como por la fecha 26 de la Serie A, en la que Juventus marcha en el quinto puesto con 46 puntos, cinco más que el equipo del DT español Cesc Fábregas. (ANSA).