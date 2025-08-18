Racismo: Simpatizante del Liverpool, sancionado de por vida
Por insultos a Semenyo en partido contra Bournemouth
- 1 minuto de lectura'
Un aficionado del Liverpool sentado en silla de rueda se retiró del estadio de Anfield escoltado por agentes de policía tras haber sido acusado de emitir insultos racistas contra Semenyo durante el partido disputado el pasado viernes 15.
El partido fue interrumpido brevemente durante el primer tiempo luego de que Semenyo, que más tarde marcó los dos goles del Bournemouth, reveló al árbitro Anthony Taylor que el simpatizante del Liverpool le dedicó insultos racistas cuando se aprestaba a realizar un lateral.
La policía de Merseyside anunció que un hombre de 47 años, residente de Liverpool, fue puesto en libertad bajo fianza tras ser arrestado al día siguiente del partido bajo sospecha de un delito de orden público con agravantes raciales, una investigación que sigue en curso.
Como parte de las condiciones de su fianza, tiene prohibido asistir a cualquier "partido de fútbol reglamentario" (es decir, de cualquier liga) en el Reino Unido y no se le permite acercarse ni siquiera a 1,6 kilómetros de ningún estadio de fútbol. (ANSA).
