Radamel Falcao regresa a Millonarios para un "último baile"

El experimentado atacante Radamel Falcao García volverá a jugar en Millonarios de Bogotá, seis meses después de haber partido del equipo de sus amores sin cumplir su sueño de ser campeón de Colombia, informó el club capitalino el miércoles.

El Tigre, que en febrero cumplirá 40 años, llegó al club bogotano a mediados de 2024 y partió en julio pasado tras fallidas negociaciones para renovar su contrato. Desde entonces estaba sin equipo.

La prensa internacional especuló que el excentrodelantero del Atlético de Madrid y el Manchester United negociaba su vínculo con clubes de Argentina y Estados Unidos, pero finalmente retornará al cuadro del que es hincha.

"He is back! @FALCAO", publicó el miércoles Millos en la red social X, en un mensaje que incluyó un video con algunas escenas del paso del goleador histórico de la selección colombiana por el equipo y la etiqueta "#UnÚltimoBaile".

Desde la víspera, periodistas locales mencionaron la posibilidad de su retorno luego de que la institución, una de las más laureadas de Colombia, publicara el texto "The Last Dance" (el último baile) en redes sociales.

Esa frase fue popularizada en la liga norteamericana de baloncesto (NBA) en la década de 1990 y hace referencia a la última y exitosa temporada del entrenador Phil Jackson en los Chicago Bulls de Michael Jordan.

En el contexto futbolístico, la oración se entiende como la última apuesta de un jugador antes de colgar los botines.

El Tigre nunca había jugado en un conjunto de primera división en su país antes de defender a los bogotanos en 2024.

En 2005 debutó como profesional con River Plate de Argentina y luego pasó por Oporto, Atlético de Madrid, Mónaco y Chelsea, entre otros.

Considerado uno de los mejores delanteros de su generación, Falcao se unirá a un equipo que en marzo disputará la primera ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana.