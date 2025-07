Radiante juventud de Suiza inaugura la Eurocopa de los récords

Anfitriona de la Eurocopa femenina de los récords, Suiza abre el baile ante Noruega el miércoles (19H00 GMT) en Basilea con cuatro jóvenes estrellas de menos de 21 años.

Más de 600.00 entradas vendidas y 41 millones de euros (US$ 48,4 millones) repartidos en premios son las cifras récords de la competición continental de la UEFA, que concluirá el 27 de julio con la final también en Basilea.

Dirigida por la prestigiosa entrenadora Pia Sundhage, Suiza ejercerá como anfitriona con la juventud por bandera. "La Eurocopa quizás nos llega demasiado pronto", reconoce la sueca de 65 años.

- Iman Beney, hija del fútbol -

Un padre portero, un hermano profesional en el FC Basilea, una tía exinternacional y consultora para la televisión RTS: la francófona Iman Beney (18 años, 11 selecciones) es la heredera de una increíble familia de futbolistas.

Incansable carrilera derecha muy ofensiva, "tiene mucha determinación y arrasa con todo a su paso", según la entrenadora de la sub-19, Veronica Maglia.

La joven prodigio ya estaba lista para el Mundial 2023, pero una rotura de ligamentos cruzados pocos días antes del viaje a Nueva Zelanda frenó su impulso.

Con un carácter sólido, la número 10 de los Young Boys de Berna no dudó en marcar el penalti decisivo para conseguir el título de campeón de Suiza 2025 en la final contra Grasshoppers de Zúrich.

- Noemi Ivelj, la más madura -

"Es una gran oportunidad, a mi edad, vivir una Eurocopa en casa", dijo emocionada Noemi Ivelj (18 años, 11 selecciones), un fenómeno de precocidad.

Esta centrocampista ofensiva del Grasshoppers debutó en la selección con 16 años, y de inmediato demostró autoridad en el campo.

"Las chicas de mi generación aportamos frescura. No hemos tenido que luchar tanto para jugar, a diferencia de las mujeres de las generaciones anteriores. Pude empezar a jugar a los 4 años y estuvo bien, nadie me hizo sentir que no pertenecía a esto", cuenta.

Tras la Eurocopa se unirá a un club europeo de mayor envergadura, el Eintracht de Fráncfort, "para convertirme en plenamente profesional, un paso en mi carrera que estoy emocionada de dar", añade la joven que sueña con llegar al Barça.

- Sydney Schertenleib, la escuela del Barça -

Como Sydney Schertenleib (18 años, 12 selecciones, 2 goles), que no tenía ni siquiera 16 años cuando atrajo la atención de un cazatalentos del FC Barcelona, que la contactó por Instagram, después de haber quedado impresionados por uno de sus partidos con la sub-17.

Jugó 22 partidos (2 goles), de los cuales ocho como titular, y marcó un gol que se hizo viral contra el CFF Madrid en febrero (5-1), tanto por la belleza del disparo al entrar por el poste como por un detalle estético: se tomó un segundo para recolocar su larga trenza en la espalda antes de lanzar.

"Es una jugadora fantástica que puede desempeñarse en las tres posiciones del mediocampo", resalta su entrenador Pere Romeu, aunque todavía debe "mejorar sus habilidades defensivas".

Smilla Vallotto, la 'noruega'

La más veterana de las prodigios tiene 21 años (23 selecciones, tres goles) y un recorrido único.

Su familia dejó Ginebra cuando tenía cuatro años para instalarse en Stavanger (Noruega), donde regresó con la Nati al inicio de la Liga de las Naciones.

Dejó el hogar familiar y el Viking Stavanger a los 16 años para abrirse camino, y se unió a la academia del Stabaek, uno de los grandes clubes noruegos.

"Sabía lo que quería hacer con mi vida", cuenta al diario de Ginebra Le Matin. Irse durante la adolescencia le dio "mucha madurez".

eba-mcd/ali/smr/mcd