Radicales de Irán se unen en torno a nuevo líder, lo que inquieta a los mercados

* Mojtaba Jamenei es nombrado líder supremo de Irán

* Elección indica que radicales están firmemente al mando

* Los leales salen a las calles en apoyo al nuevo líder

* Precios del petróleo se disparan tras recorte de oferta de Oriente Medio

* Defensas de la OTAN derriban un misil en el espacio aéreo turco

Por Parisa Hafezi y Maayan Lubell

DUBÁI/JERUSALÉN, 9 mar (Reuters) - Partidarios de la línea dura en Irán hicieron una demostración de fuerza el lunes saliendo a las calles para proclamar lealtad al nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei, cuyo ascenso pareció frustrar las esperanzas de un rápido fin de la guerra en Oriente Medio y causó estragos en los mercados mundiales.

La perspectiva de que la interrupción del suministro energético mundial, ya de por sí una de las más graves de la historia, pueda prolongarse más de lo previsto provocó un alza récord de los precios del petróleo y una caída en picado de los mercados bursátiles mundiales.

Jamenei, de 56 años, un clérigo chií con una base de poder entre las fuerzas de seguridad y su vasto imperio empresarial, ha sido declarado inaceptable por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha exigido la rendición incondicional de Irán.

"Creo que han cometido un gran error", dijo Trump a NBC News cuando se le preguntó por el ascenso de Jamenei.

Los medios estatales iraníes mostraron grandes multitudes en las calles dando su apoyo al nuevo líder, portando banderas iraníes y retratos de su padre, Alí Jamenei, abatido en los ataques del primer día de la guerra.

En Isfahan, la televisión estatal reportó el sonido de explosiones cercanas de aparentes ataques aéreos mientras los lealistas se reunían en la histórica plaza Imam coreando "Alá es el más grande" en un escenario con los retratos de Alí y Mojtaba Jamenei.

En Teherán, un eulogista afirmó que "con la muerte o con Jamenei, nuestra sangre nos lleva al paraíso".

UNIÓN EN TORNO A MOJTABA

Los políticos y las instituciones hicieron promesas de lealtad: "Obedeceremos al comandante en jefe hasta la última gota de nuestra sangre", afirmó un comunicado del consejo de defensa.

Los iraníes contactados por teléfono se mostraron divididos: los partidarios de las autoridades se mostraron eufóricos por la elección, que consideraron una declaración de desafío en tiempos de guerra, mientras que los opositores temen que acabe con sus esperanzas de cambio.

"Estoy muy feliz de que sea nuestro nuevo líder. Ha sido una bofetada a nuestros enemigos, que pensaban que el sistema se derrumbaría con la muerte de su padre. El camino de nuestro difunto líder continuará", dijo Zahra Mirbagheri, una universitaria de 21 años de Teherán.

Muchos iraníes celebraron la muerte del anciano Jamenei, semanas después de que sus fuerzas de seguridad mataron a miles de manifestantes antigubernamentales en los peores disturbios internos desde la época de la revolución iraní de 1979.

Desde entonces, ha habido pocos indicios de actividad antigubernamental, ya que los activistas temen salir a la calle mientras Irán está siendo atacado.

"La Guardia Revolucionaria y el sistema siguen siendo poderosos. Cuentan con decenas de miles de efectivos dispuestos a luchar para mantener este régimen. Nosotros, el pueblo, no tenemos nada", dijo Babak, de 34 años, un empresario de la ciudad central de Arak que pidió mantener en secreto su apellido.

Israel dice que su objetivo bélico es derrocar el sistema clerical iraní. Washington se mostró inicialmente más cauto, afirmando que su objetivo era destruir la capacidad misilística y el programa nuclear de Irán, aunque Trump endureció sus exigencias al pedir también la instauración de un Gobierno iraní dócil.

Israel ha dicho que matará a quienquiera que sucediera al anciano Jamenei a menos que Irán pusiera fin a sus políticas hostiles.

EL PETRÓLEO SE DISPARA

La guerra ha cerrado efectivamente el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado transportado por mar cerca de la costa de Irán. Con los petroleros sin poder navegar durante más de una semana, los productores se han quedado sin almacenamiento y se han visto obligados a detener el bombeo.

Fuentes informaron el lunes que Arabia Saudita había reducido la producción en dos yacimientos petrolíferos, convirtiéndose en el último productor del Golfo en reducir el suministro después de Irak y Kuwait.

Los futuros del crudo Brent subían un 6,55%, a 98,77 US$ por barril, tras tocar un pico de 119,5 US$, lo que en un momento dado supuso su mayor alza diaria en los registros.

La perspectiva de una crisis energética larga, que revive los recuerdos de la crisis del petróleo de Oriente Medio en la década de 1970, provocó una caída de los mercados bursátiles mundiales.

El precio de la gasolina tiene resonancia política en Estados Unidos, donde los republicanos de Trump esperan mantener el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre.

Se espera que el presidente revise, ya el lunes, una serie de opciones para controlar los precios internos del petróleo, entre ellas la posible liberación de crudo de las reservas estratégicas o la restricción de las exportaciones estadounidenses, según dos personas familiarizadas con el asunto.

En su entrevista con NBC News, Trump dijo que era "demasiado pronto" para hablar de confiscar el petróleo iraní, y añadió: "Sin duda, la gente ha hablado de ello".

Teherán se vio envuelta en una nube de humo negro tras el ataque a una refinería de petróleo, una escalada en los ataques contra los suministros energéticos nacionales de Irán que pareció desencadenar ataques contra los aliados árabes de Washington en el golfo Pérsico.

Un espeso humo se elevaba desde una refinería en Baréin, donde la petrolera estatal Bapco declaró fuerza mayor.

Turquía afirmó el lunes que las defensas aéreas de la OTAN habían derribado un misil balístico lanzado desde Irán que entró en el espacio aéreo turco, el segundo incidente de este tipo desde el inicio de la guerra. Irán no hizo comentarios inmediatos sobre la noticia.

El Ejército israelí dijo el lunes que había lanzado ataques en el centro de Irán y había golpeado la capital libanesa, Beirut, después de que la milicia Hezbolá, respaldada por Teherán, disparó a través de la frontera.

En Israel, los trabajadores de ambulancias dijeron que un hombre murió el lunes por heridas de metralla en una obra, lo que eleva a 11 el número de muertos en los ataques iraníes.

(Reporte de oficinas de Reuters; editado en español por Benjamín Mejías y Carlos Serrano)