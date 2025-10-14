Radio local alivia la incertidumbre en medio del desastre por las lluvias en México

Tras la devastación que causaron las intensas lluvias en México desde el jueves pasado, una radio local intenta aliviar la incertidumbre de los pobladores desde la afectada sierra del estado de Hidalgo (centro).

Al menos 64 muertos y miles de damnificados se acumulaban hasta este lunes debido a los desbordes de ríos e inundaciones que ha provocado la torrencial lluvia en el este y el centro de México.

"A pesar de que todo está devastado (...) estamos laborando", dice a la AFP René Muñoz, director de SUMA Radio UAEH San Bartolo, la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en San Bartolo Tutotepec, cuyos accesos vehiculares seguían bloqueados este lunes por deslaves.

Desde su cabina, en un edificio del centro de esta localidad, el personal bajo su mando responde preguntas de habitantes que buscan saber si los caminos que llevan a sus poblados están abiertos o cuándo volverá la luz.

El directivo afirma que durante los primeros días después de las torrenciales lluvias, su equipo transmitió mediante un generador de energía eléctrica a diésel, debido a un apagón.

"Hemos sido el único medio de comunicación reportando desde este lugar", señala. "La radio está viva".

Algunos reporteros de la estación han sufrido también los estragos de las lluvias y se han quedado varados sin poder regresar a sus casas debido a los deslaves. Para ellos, la emisora se ha vuelto "un refugio", describe.

Dos personas murieron en esta localidad de 17.699 habitantes, dijo el alcalde de San Bartolo, Ubaldo González, a la AFP este lunes. Además, los alimentos comienzan a escasear y el suministro de gas LP ha tenido que racionarse, añadió el funcionario.

Pobladores de localidades incomunicadas por los deslaves intentan abastecerse de víveres y reabrir los caminos cubiertos por el lodo.

ai/yug/atm