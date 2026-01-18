Raducanu cuestiona horario de su debut en el Abierto de Australia

La tenista británica Emma Raducanu criticó este sábado la programación del Abierto de Australia al considerar que "no tiene sentido" disputar su partido de primera ronda en el último turno de la jornada, con riesgo de comenzar cerca de la medianoche.

La campeona del Abierto de Estados Unidos en 2021 iniciará su participación en Melbourne en el último partido de la jornada inaugural en la cancha Margaret Court Arena, después de un encuentro masculino.

Si el duelo de primera ronda entre el kazajo Alexander Bublik, décimo preclasificado, y el estadounidense Jenson Brooksby se extiende a cinco sets, Raducanu podría comenzar su partido cerca de la medianoche.

La británica de 23 años, que enfrentará a la tailandesa Mananchaya Sawangkaew, cuestionó la decisión de programar su partido en ese horario.

"Creo que es muy difícil programar partidos femeninos después de un encuentro masculino que potencialmente puede irse a cinco sets. Para mí, realmente no tiene mucho sentido", afirmó.

"Luego lo asimilas, intentas ajustar tu día y adaptarte", explicó.

La tenista, preclasificada número 28, además enfrenta un calendario ajustado, ya que llegó a Melbourne apenas unas horas después de caer en los cuartos de final en un torneo preparatorio en Hobart.

"Te gustaría tener más tiempo en ese entorno, más tiempo para entrenar", dijo. "Pero me dieron el calendario y ahora toca adaptarse y sacar el máximo provecho de lo que tengo delante".