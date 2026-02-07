Raducanu disputa su primera final desde el US Open 2021 y cae ante Cirstea en Cluj

La británica Emma Raducanu (30ª del mundo) fue barrida 6-0 y 6-2 por la rumana Sorana Cirstea (36ª) este sábado en la final del WTA 250 de Cluj-Napoca, el primer partido por un título que disputaba desde que conquistase el US Open en 2021

Cuatro años y medio después de haberse convertido en Nueva York en la primera jugadora en la era Open en ganar un "Grande" habiendo llegado al cuadro principal procedente de las previas, la británica, primera cabeza de serie en la ciudad rumana, cedió este sábado los ocho primeros juegos de la final

Cuando perdía 6-0 y 2-0, Raducanu rompió el servicio de su rival para estrenar su casillero, antes de solicitar que se le tomase la tensión

Lejos de su mejor forma, la británica logró ponerse 2-2 en el segundo set antes de perder los cuatro siguientes para perder la final en apenas una hora

En su país natal, Cirstea logró a sus 35 años el cuarto título de su carrera en el circuito WTA después de Taskent (2008), Estambul (2021) y Cleveland (2025)