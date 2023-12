WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — La excampeona del Abierto de Estados Unidos Emma Raducanu dice que siente como si hubiera “vuelto a nacer” mientras se prepara para disputar su primer duelo del 2024 en Auckland.

La tenista de 21 años ha estado fuera de acción desde abril tras someterse a cirugías en la muñeca y rodilla y dice que se siente revitalizada para iniciar la nueva temporada.

“Se siente de alguna manera como renacer, me siento fresca”, admitió Raducanu, quien ganó un major en el 2021. “Me siento lista, me siento feliz, emocionada”.

Raducanu sufrió una lesión en el tobillo el año pasado en Auckland y disputó el Abierto de Australia a pesar del dolor, pero para abril se dio cuenta que tendría que tomarse tiempo para someterse a una operación.

“Tuve dolor en la muñeca por cinco meses antes de venir a Auckland y estaba lidiando con eso, continué y lo mantuve en secreto tanto como pude”, admitió. “Sabía que era inevitable si quería resolver el problema, pero quería continuar en la temporada”.

“Me siento mejor ahora, me siento más fuerte. Me siento mejor físicamente, más positiva y fresca entusiasmada por este año”.

Raducanu enfrentará a una tenista de la ronda de clasificación en su primer encuentro en Auckland en lunes o martes.

Mientras que la campeona del US Open 2023, Coco Gauff, se verá ante su compatriota estadounidense Claire Liu, cuando inicie la campaña 2024 y la defensa de su título individual en Auckland.

Tras ganar el major en casa, Gauff se convirtió en el estandarte del tenis femenino estadounidense, aunque ella porta este título con reservas.

“Publicidad, quizá, y clasificación, técnicamente estoy al frente, pero todas mis rivales son mayores que yo, entonces no me siento así”, aseguró. “Entonces no siento que las esté liderando de ninguna manera”.

Caroline Wozniacki enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina en su octavo torne en Auckland. La tenista de 33 años regresó en el 2023 tras estar alejada tres años del tenis para pasar tiempo con su familia.