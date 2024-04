Rafa Alkorta: "Me gustaría que Muniain marcara el gol y levantara la Copa que tantas veces ha llorado"

El exjugador y exdirector deportivo del Athletic Club Rafa Alkorta confesó este jueves que le gustaría que el gol que diera el título de la Copa del Rey, en la final de este sábado contra el RCD Mallorca, a los rojiblancos lo anotara Iker Muniain por ser algo que "merece mucho" el capitán, así como levantar al cielo "la Copa que tantas veces ha llorado".

"Me gustaría que Muniain metiera el gol de la victoria, porque creo que se merece mucho meter ese gol y levantar esa Copa que tantas veces le he visto llorar", comentó en declaraciones exclusivas a Europa Press en el acto en el que Renfe ha trasladado el trofeo de la Copa del Rey desde Madrid a Sevilla.

Alkorta catalogó la temporada del Athletic Club de "un éxito tremendo" hasta el momento, para un equipo con "la filosofía" de los 'leones' y debido a que el equipo está en la final de la Copa y "prácticamente metido en Europa". "Si ganamos la Copa y entramos en Champions sería, después de las ligas de Clemente, lo más importante que se puede hacer", apuntó.

El exjugador del Athletic afirmó estar "más emocionado que nervioso" ante la final porque el equipo "ha sufrido las últimas finales" y sabe lo que "cuesta llegar". "Tengo un cosquilleo sabiendo que hay mucha gente volcada con un equipo. En algún momento tendremos que ganar una final", añadió.

"A un partido puede pasar de todo, pero no me importa decir que los favoritos somos nosotros. Con todo el respeto al Mallorca y a su entrenador, no nos tiene que ruborizar decir que somos los favoritos. Pero si te ganan los felicitaremos y a por la siguiente", explicó con respecto al favoritismo rojiblanco de cara al partido del sábado.

Un Athletic que a diferencia de las últimas finales coperas, en las que tuvo enfrente a rivales de mayor talento como FC Barcelona y Real Sociedad, ahora son los bilbaínos los que cuentan con una plantilla más experimentada y mayor calidad. "Jugadores como Nico Williams, Sancet, Guruzeta o Galarreta han ido mejorando con el paso de los años y han llegado nuevos jóvenes como Beñat Prados, Unai Gómez o Jauregizar", señaló.

Alkorta cree que el equipo está "cogiendo pozo, fuerza y experiencia en los partidos en la élite", y que además el Athletic tiene un entrenador, Ernesto Valverde, que es "muy bueno" y que ha entendido "perfectamente que este equipo necesita jugar en campo contrario y apretar sin miedo".

En cuanto a mantener a los jugadores de mayor nivel, no cree que sea decisivo ganar títulos porque a los jugadores del equipo de Ibaigane "les gusta estar en el Athletic", y quieren "jugar en casa". "Es un equipo único en el mundo que quizás no pueda ganar ligas, pero puede ganar copas y hemos ganado Supercopas, además de entrar en Europa", valoró.

"Tiene muchísimos alicientes jugar en un equipo como el nuestro, y por eso hay muchos jugadores que no se quieren ir, aunque ganar un título siempre refuerza, tanto la filosofía como la forma de trabajar", expuso, en este mismo sentido.

Por último, el exdirector deportivo del Athletic tiene claro que el modelo de cantera "funciona" porque en Lezama siempre se ha trabajado "muy bien". "Se trabaja con mucho cariño y entendiendo desde el primer momento que tienes que poner toda la carne en el asador porque no te puedes equivocar", argumentó.

"Tenemos que formar lo que tenemos, y las cosas se siguen haciendo bien porque todos los años siguen saliendo jugadores jóvenes con un alma competitiva tremenda. Eso es de los que nos nutrimos todos los que hemos pasado por Lezama, y estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho todos. Esto no viene del último, sino desde que empezó Lezama", concluyó.