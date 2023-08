El entrenador del RC Celta, Rafa Benítez, confirmó este jueves la salida del joven Gabri Veiga rumbo a Arabia Saudí, entendiendo que es "una oportunidad" para él y su familia, dado que es una competición que pone "mucho dinero", al mismo tiempo que aseguró que LaLiga "está muy por detrás de la Premier".

"El mercado árabe ahora lo que ha hecho ha sido poner mucho dinero encima de la mesa para jugadores que eran intocables de los equipos grandes, todo el mundo se pone más nervioso. Cuando tocan a los equipos pequeños, pues no pasa nada, cuando pueden tocar a los equipos grandes, la gente se pone más nerviosa", reflexionó el técnico en la previa del duelo de Liga ante el Real Madrid de este viernes (21.30).

Y uno de los que abandonará LaLiga rumbo a Arabia será la joven promesa celeste Gabri Veiga, que a sus 21 años elige el país asiático para seguir su carrera. "Es un jugador que ha explotado, que lo ha hecho muy bien y se da en una situación de mercado muy favorable. El club pretende no venderlo, el presidente pretende mantenerlo, porque él es un enamorado de la cantera, pero la situación que se da, las circunstancias que se dan y el control financiero y la posibilidad de crecer te hace cambiar", afirmó.

"De cara a futuro, a medio-largo plazo, es una situación que hay que valorar, y para el propio futbolista, lógicamente, es una situación que le cambia la vida a él y a su familia. El chico tiene una oportunidad, su familia tiene una oportunidad, y eso no podemos olvidarlo", reconoció resignado.

El poderío con el que los equipos saudíes fichan a estrellas de ligas europeas hizo que Benítez abordara el crecimiento de al competición española de cara al exterior. "Queremos que LaLiga sea la liga más grande y estamos muy por detrás de la Premier a día de hoy, y eso me duele decirlo, pero es una realidad", aseveró.

"Estamos intentando que el fútbol sea muy atractivo para el espectador y queremos meter las cámaras, por ejemplo, en los vestuarios. En Italia se hizo, los jugadores se escondían en los cuartos y en los baños después de las primeras dos jornadas. No sirve para mucho, sirve pues para darle parafernalia. Cuando tú tienes un micrófono, tu charla no es igual que si no lo tienes, todo eso es un poco ficticio", criticó la nueva iniciativa de LaLiga de grabar las charlas previas al encuentro.

Además, defendió un "ajuste" del control financiero de LaLiga. "Si nosotros, estamos discutiendo si podemos pagar 100.000 euros más o 100.000 euros menos, entonces es muy difícil que LaLiga crezca", lamentó. "Coges jugadores que desecha la Premier. Estás vendiendo a tus mejores futbolistas cada año y no los puedes mejorar, porque tienes que estar apostando continuamente por jóvenes que necesitan tiempo, y cuando crecen, los vendes", denunció.

"Soy el primer defensor del control financiero que hizo LaLiga, porque salvó a muchísimos equipos y lo seguirá haciendo, pero hay que buscar un equilibrio. Yo creo que estamos premiando a equipos que tienen los recursos y no los gestionan muy bien, porque se equivocan mucho pero siguen teniendo ingresos y estamos penalizando a equipos como el Celta, que ha hecho una gestión ejemplar desde el punto de vista económico", destacó.

Así, se posicionó por un modelo de competición en el que no "solo dos equipos" posean los mejores jugadores, porque sean "los únicos que se pueden gastar el dinero". "Los aficionados quieren ver que compitas y que haya seis u ocho equipos que puedan optar a ganar el título, y no que sea simplemente limitado a dos y los demás no pueden crecer", manifestó.

Además, Benítez valoró el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, por el que políticos e instituciones han pedido la dimisión del presidente de la RFEF. "Tenemos que hablar del éxito de la selección femenina que ha pasado a un segundo plano por desgracia. A partir de ahí, todos hemos visto un comportamiento, y coincidimos todos en que no ha sido correcto. Luego ya están los las autoridades competentes para tomar decisiones", indicó.

Finalmente, Benítez confirmó que el encuentro ante el Real Madrid "por supuesto es especial". "Con 13 años ya jugaba en el Real Madrid y luego me tiro mucho años de futbolista y de entrenador. Posteriormente, vuelvo en otra etapa. El Real Madrid es un gran club y por eso tiene gran trascendencia. Un muy buen equipo de fútbol, con un gran entrenador al que habría que darle continuidad muchos años", zanjó.