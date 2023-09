"Nuestros números son muy positivos salvo en lo importante; la clasificación"

BARCELONA, 22 Sep. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del RC Celta de Vigo, Rafa Benítez, ha calificado de "difícil" pero "no imposible" el sacar adelante el duelo contra el FC Barcelona de este sábado en el Estadi Olímpic Lluís Companys, correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga EA Sports, un encuentro al que llegan tocados por la nueva derrota en casa, esta última vez ante el RCD Mallorca.

"El propio Xavi está hablando de que están en su mejor momento, que tienen muchas opciones, muchas alternativas. Por lo tanto, será difícil, seguro. ¿Que será imposible? No. Si hacemos las cosas bien, podemos complicar la vida a cualquiera", aseguró Benítez en rueda de prensa.

En este sentido, reconoció que deberán hacer todo muy bien para poder sacar algo positivo. "Lo que pasa es que hay partidos que haciéndolo bien pues a lo mejor es suficiente, en este partido tienes que hacerlo muy bien para que sea suficiente, eso lo tenemos claro y lo tenemos asumido", reconoció.

"El Barcelona es un equipo que tiene un poco de todo, ¿no? Los equipos grandes siempre tienen jugadores que resuelven, tienen individualidades, pero además tienen el juego colectivo y es un equipo que es capaz de encararte en las bandas y hacerte uno contra uno, dos contra uno, te busca la espalda, tiene pases interiores, tiene muchas cosas. Eso es lo que te permite hacer tener unas ideas más o menos claras y tener mucho dinero para llevarlas a la práctica", argumentó.

Y a este complicado reto llegan con la mala sensación de la derrota en Balaídos ante el Mallorca. "Todas las derrotas son dolorosas, no esa solo. Siempre que pierdes es doloroso. A ver, yo tengo que hacer un análisis que yo creo que habéis hecho vosotros, al margen de luego los titulares. El equipo está haciendo muchas cosas bien, hoy me han pasado unos números que son muy positivos en todo menos en lo importante; que es la clasificación", apuntó.

"Después de hacer un buen partido que nunca merecimos ni siquiera empatar y perdimos, entonces bueno, ya está, es lo que toca y lo tienes que afrontar con optimismo en cuanto a que hay muchas cosas que se hacen bien, con mucha atención y con muchísimo respeto porque estás enfrentándote a un gran equipo que viene de hacer un par de resultados muy buenos", reiteró.

Todavía sobre el duelo del Mallorca, aseguró que fue "increíble" perder. "Lo que necesitamos es que el equipo mantenga la misma ilusión, las mismas ganas y esa competitividad que debemos tener para que cuando lleguen los partidos en los que debamos ganar, ganemos y si no por lo menos sigamos ahí para que aquellos que no debamos ganar, podamos ganarlos también con un poco de suerte y el equipo encuentre el equilibrio", argumentó.

Para Benítez, tener dudas para el once inicial es positivo, pero cree que en algunas zonas la plantilla todavía necesita refuerzos, que llegarán ya, en todo caso, en enero. "Si no tuviésemos dudas en algunas posiciones, con algunos jugadores, estaríamos diciendo que la plantilla no es suficientemente buena. Si tenemos dudas significa que al menos el que no está jugando nos puede aportar algo que quizá en ese momento no nos aporta el que está jugando y eso es positivo", apuntó.

"Vosotros sabéis que el equipo lo hemos ido haciendo en un mercado un poco a tirones, no significa que no lo hayamos hecho bien. En alguna posición necesitamos un poquito más de competitividad y unas características distintas a las que a lo mejor ahora mismo tenemos y hay que potenciar lo que tenemos y hay que seguir mirando hacia adelante para cuando llegue enero intentar ajustar algo más", matizó.

También habló sobre la falta de gol de Iago Aspas, santo y seña de este Celta. "Es bastante positivo en general. El caso de Iago lo comentaba muchas veces, es un jugador tan importante para nosotros que me preocuparía si él no marcase goles continuamente en los entrenamientos, pero le ves marcar unos goles increíbles y sé que tiene gol. Es cierto que en los partidos, estando en zonas de remate, es donde él ha fallado ocasiones que normalmente no va a fallar. Si sigue teniendo ocasiones, va a meter goles", auguró.

Igual que con Aspas, es positivo con el equipo. "Es una pena que el equipo está bien, que el equipo se ve la solidez, que se ven muchas cosas positivas, pero los resultados todavía no están ahí y, a la vez, tengo mucha confianza en que van a llegar. No tengo ninguna duda, ya os lo dije en algún momento y lo digo antes de jugar contra el Barcelona, yo creo que el equipo va a ir creciendo", aseguró.

"El equipo se salva en la última jornada y eso es un hecho, es una realidad y ahí, sobre esa realidad, hemos perdido una serie de futbolistas y ahora tienes un proceso con nuevos jugadores, nuevo entrenador, nuevo cuerpo técnico que se tienen que adaptar. Si yo estuviese diciendo todas estas cosas y el equipo no jugase a nada... Pero el equipo está bien en muchas cosas", repitió.

Y, pese a sus peticiones para el mercado de invierno, cree que en estos momentos tiene una plantilla "mucho más equilibrada", prácticamente con dos jugadores por puesto. "¿Nos ha faltado alguna cosilla? Claro que nos ha faltado, ya lo sabemos todos. Pero creo que el equipo está en un punto que cuando los que han llegado nuevos y los otros empiezan a tener esa compenetración y esa adaptación, vamos a ir viendo que el equipo irá mejorando", ahondó en su idea.

Para este duelo, Benítez podrá contar con todos sus futbolistas menos con el atacante argentino Franco Cervi. "Siempre es buena noticia tener a casi todos, creo que 'Chucky' está muy cerca, ya está corriendo, ya está trabajando, pero todavía para este partido no está, sé que los demás todos disponibles", celebró.