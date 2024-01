El entrenador del Celta, Rafa Benítez, admitió que los errores que cometieron en el choque de este martes de los cuartos de final de la Copa del Rey les penalizaron "desde el principio" ante una Real Sociedad, frente a la que dieron "la cara", pero donde estuvieron muy condicionados tras el tempranero 0-1 de Mikel Oyarzabal.

"Creo que hay que analizar bien el partido y para eso pensar que en el minuto uno hemos cometido dos o tres errores en la misma jugada y eso ya te condiciona mucho ante un equipo fuerte, intenso y con muy buenos futbolistas, al que no puedes regalar nada", expresó Benítez en rueda de prensa tras el partido.

El técnico madrileño lamentó que a su equipo le costasen "las primeras y segundas jugadas", pero luego alabó su "reacción" antes de cometer otro "error" y encajar el 0-2. "El equipo sigue peleando, apretando y mete el gol tarde. A nuestra gente sólo decirle que el equipo da la cara, pero que nuestros errores nos han penalizado desde el principio", advirtió.

"Yo creo que hay que analizar todo, cómo está la gente que llega, contra qué rival te enfrentas y las condiciones del campo. Juegas en casa con tu público apretando y lo que quieres es igualar en lo físico para meter presión, para estar encima de ellos y era un partido en donde había que cometer pocos errores y tratar de aprovechar los que cometiese el rival. Desafortunadamente ellos han cometido menos que nosotros", reiteró Benítez.

En este sentido, no quiso personalizar en ningún jugador. "Yo, si el equipo no gana, tengo que estar enfadado y analizar el porqué. Lo que pasa , se ha producido y ya está, y ahora lo que tenemos que hacer es analizarlo para intentar solucionarlo y a ver si aprendemos de esas cosas, pero no puedo hacer otra cosa nada más que entrenar, trabajar, verlo, explicarlo, analizarlo y otra vez estar preparado para el siguiente partido", zanjó.

Sobre el posible enfado de la grada tras el partido, dejó claro que está "centrado en lo que pasa en el campo". "Creo que mi trabajo era hacer los cambios y tratar de darle una vuelta a las cosas. Creo que han salido bien, pero no ha sido suficiente porque el rival, lógicamente, es uno al que le hemos 'regalado' ese primer gol y luego el segundo. Cuando estás con ansiedad y estás arriba, se puede dar, pero el equipo ha dado la cara hasta el final", remarcó.

El entrenador madrileño habló del estado del césped, que no estaba en las mejores condiciones y que el club "ha intentado mejorar tres veces". "Pero hasta que no llegues abajo y entres un poco más en profundidad para mejorar todo el drenaje no va a ser una situación perfecta. Por lo que nos dicen, mejorará ahora poco a poco, pero es cierto que no está bien, el club ha tomado medidas con la empresa que estaba intentando solucionarlo y vamos a ver si efectivamente se soluciona lo antes posible porque tampoco nos ayuda en este caso", pidió.