El entrenador del RC Celta, Rafa Benítez, aseguró este lunes que la "gran ventaja" para los gallegos en los cuartos de final de la Copa del Rey 2023-2024 ante la Real Sociedad es jugar el encuentro "en casa", además de la "ilusión" y la "motivación" que supone disputar un duelo de estas características, aunque recordó que el conjunto vasco es un equipo "muy fuerte" con un sistema y una dinámica de trabajo "muy definidos".

"Nosotros tenemos una gran ventaja y es que jugamos en casa con nuestro público. Ahora es una situación de ilusión, lo hemos hecho bien en la Copa y esto sería hacerlo aún mejor. El público viene a ayudar al equipo en plan positivo y esa es nuestra ventaja. Tenemos muchos factores a favor: campo, público, ilusión, motivación", valoró el técnico en la rueda de prensa previa del duelo copero.

Benítez elogió al público celeste, que "se está portando muy bien" en la temporada del centenario de la entidad. "Al público no le podemos decir nada, están siempre apoyando, detrás del equipo, y lo están ahora por algo positivo, porque podemos ir adelante en la Copa. Espero que esa alegría y motivación que nos quieren transmitir desde el principio se refleje en el campo y estemos todos contentos", agregó.

Junto al apoyo de la afición, Benítez deseó que el estado del césped no sea un "problema" en el encuentro de este martes (21.30). "Nos dicen que debería mejorar con el tiempo, asentándose, si el clima también ayuda. No lo podemos cambiar. Se tomarán las medidas que se tengan que tomar desde el punto de vista de funcionamiento. Tenemos que asumirlo y tratar de no utilizarlo como excusa, aunque te puede perjudicar", dijo.

Celta y Real Sociedad se verán las caras apenas tres días después y en el mismo escenario, después del triunfo de los vascos en Balaídos este sábado en la jornada 21 de LaLiga EA Sports, un duelo que Benítez no ha "parado" de analizar. "Le hemos dado muchas vueltas. No soy tonto, sabemos que es difícil y lo que hay que buscar es cómo hacerles daño. El gol de Brais (Méndez) es un gol muy bueno, de un jugador con mucha calidad", analizó del 0-1 en Liga.

"La diferencia de este partido con el de Liga es que en Liga tienes que ir a por los 3 puntos y estás pensando en eso, pero si empatas a lo mejor tal. Aquí no, aquí tienes que ganar, y eso de alguna manera cambia el enfoque. Hay que buscar un equilibrio", comentó sobre cómo enfocar el encuentro copero, con el billete a las semifinales en juego.

El entrenador madrileño, de 63 años, insistió en que su planteamiento "depende mucho de cómo estén los jugadores" y su frescura física, siempre queriendo "mantener el ritmo" que impondrá la Real Sociedad. "Hay jugadores que tienen molestias y golpes. Vamos a ver qué es lo más adecuado en cuanto a futbolistas, disposición, calidad y tratar de compensar unos con otros. No hay una idea prefijada de jugar con los que jugaron el otro partido porque es de Copa", explicó.

"Larssen salió con un golpe en la pierna, a otro le molestaba el tobillo, o los gemelos", expresó sobre el estado físico de la plantilla, antes de asegurar que el lateral español Javier Manquillo, flamante fichaje de los gallegos, "no está" para jugar este martes. "Está bien, pero ahora hay que trabajar con él para que se ponga en condiciones de disputar minutos en alta competición", afirmó.

Sobre la Real, Benítez destacó que es "un equipo muy fuerte" que lleva "mucho tiempo trabajando de la misma manera", con "sistemas definidos" y "una dinámica de trabajo y una forma de jugar que es la misma durante muchos años". "Eso es una gran ventaja", reconoció.

"Puede repetir defensa de cinco, pero llevan mucho tiempo jugando 4-3-3, les ha ido bien. Esa es la ventaja que tienes cuando tienes automatismos, que es más fácil cambiar cosas. Nosotros pensamos que ellos van a ir en la línea de lo que suelen hacer, pero con cualquiera de los dos sistemas han mostrado que han sido fuertes y nosotros tenemos que trabajar", añadió sobre los de Imanol Alguacil.

Finalmente, Benítez señaló que "no" le preocupa que este duelo de cuartos de Copa les haga perder el foco de la Liga. "Partido a partido, tenemos margen para recuperar. Todo lo que sea ganar te da siempre un estímulo y hay que intentar ganar. Estamos ante un rival muy difícil que tiene calidad, que tiene intensidad, pero vamos a ir al campo a intentar ganar", zanjó.