El entrenador del RC Celta, Rafa Benítez, ha asegurado que su equipo respeta "muchísimo" al FC Barcelona, al que se enfrentan este sábado en Abanca Balaídos (18.30 horas), a pesar del momento de dificultad que atraviesa, y ha indicado que "no" pueden "tener un 80% de posesión y encerrar al equipo rival", ya que es un objetivo que está "por encima" de sus "posibilidades".

"Cuando hemos jugado contra el Barcelona con posesión hemos jugado muy bien. Nos tenemos que adaptar, con las características de nuestro equipo, a la situación que tenemos. ¿Qué es lo que quiere la gente? Ganar, y ganar jugando bien. ¿Y qué es jugar bien, hacer unos excelentes contraataques como contra Osasuna y contra el Valencia o es tener un 80% de posesión y encerrar al equipo rival? Nosotros eso no lo podemos hacer. Esa es nuestra realidad, y si no queremos verla nos equivocamos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que "cuando el objetivo está muy por encima de tus posibilidades" es cuando "generas ansiedad". "Este es un proyecto que va a crecer porque las cosas se están haciendo bien. Estamos en una situación de dificultad porque nos faltan puntos, y superando esta dificultad el equipo y el club van a crecer", apuntó.

"Nuestro punto de partido era eludir el descenso en la última jornada con un Barcelona que vino aquí como campeón de LaLiga. Se han vendido una serie de jugadores y había que empezar a construir. La realidad es esa. Tú tienes un coche que tiene una velocidad; si vas mucho más rápido igual te sales de la carretera, y si vas muy lento hay que sacarle más rendimiento", reiteró.

Además, el preparador madrileño valoró la decisión de Xavi de abandonar el equipo a final de temporada. "Todos tenemos un punto de presión. Es importante ser conscientes de la realidad de cada equipo. Xavi ha hecho una valoración de las expectativas o de los objetivos que le están pidiendo y considerará que igual le falta algo. Un equipo que queda campeón el año pasado, no lo hace mal. En el Madrid nos enseñaban que ser segundo no significaba nada. Las exigencias dependen mucho de las herramientas que te dan para cumplir tus objetivos", expresó.

Respecto al duelo, el técnico celeste explicó que "todos los partidos tienen que ser una oportunidad de hacerlo bien, de sumar tres puntos". "Sabemos que el Barcelona es un gran equipo, que tiene bajas, pero llevo muchos años en este tipo de ruedas de prensa y cuando juegas contra los equipos grandes da igual que tengan bajas, tienen jugadores suficientemente buenos para respetarlos muchísimo. Los números del Celta con el Barcelona aquí no son muy malos, pero si los analizamos vemos que no han perdido ningún partido fuera de casa esta temporada. Va a ser difícil", subrayó.

Benítez, que aclaró que Jonathan Bamba "no va a llegar" a tiempo al encuentro, no quiso desvelar si Iago Aspas saldrá de inicio. "No tengo por qué darle pistas al rival. Nosotros trabajamos sobre el sistema de cinco y de cuatro. El equipo ya sabe lo que tiene que hacer, y eso nos da la posibilidad de manejar sistemas, y manejando sistemas podemos manejar futbolistas. No es tanto el sistema, sino lo que hacen los futbolistas en el campo. Podemos jugar con tres delanteros como en el día del Girona y no tenemos el control del partido. ¿Tiene opciones Iago de jugar? Por supuesto. Iago es un jugador muy importante para nosotros, pero también lo pueden ser Larsen, Tasos -Douvikas- o Williot -Swedberg- si está en condiciones", señaló.

También habló de las declaraciones del delantero de Moaña, que aseguró que tenían que jugar más al toque. "He hablado con el grupo sobre errores y sobre que hay que intentar sumar y no restar. Necesitamos encontrar equilibrio en el ataque y en defensa para que el equipo sea más competitivo y pueda ganar partidos. Dentro de ese equilibrio, necesitamos la ayuda de todo el mundo; tenemos que estar unidos y ser mucho más fuertes juntos", manifestó.

"Las declaraciones las tenemos que controlar porque dependemos de que los jugadores estén motivados y ayuden. Cometemos fallos, pero la única solución que tenemos es echarnos una mano unos a otros para ser más fuertes. No podemos esperar a la última jornada para que todo el mundo se vuelque porque nos vemos agobiados, vamos a intentar hacerlo cada semana. Al final de curso dan las notas. Cada uno tiene que aportar su granito de arena", añadió.

En otro orden de cosas, Benítez valoró el trabajo defensivo del equipo. "Estamos encajando goles que no deberíamos encajar. Generamos muchas situaciones, hemos sido cuartos o quintos en cuanto a remates a portería, lo que significa que fallamos muchos remates, perdemos el balón en mediocampo y que yo me equivoco en el planteamiento y en los cambios. Lo que podemos hacer es seguir trabajando, confiar en el trabajo, corregir esos errores y volver a entrenar", manifestó.

Por último, afirmó que el equipo "ha jugado muchos partidos bien este año" y que, "por distintas circunstancias", no ha conseguido los puntos. "Venimos de ganar en Pamplona y de perder con el Getafe remontando en la segunda parte. Vi bastantes cosas positivas. Acabé el partido bastante cabreado porque las cosas que habíamos hablado fueron los errores que cometimos en el primer tiempo. No es perder, es cómo pierdes después de haber remontada y haber hecho cosas buenas en la segunda parte", expuso.

"Nadie puede decir que este equipo no está comprometido, porque tú ves que los segundos tiempos, después de hacer un mal primer tiempo, reacciona. A eso nos tenemos que agarrar, a que somos un equipo que reacciona, que intentar aprender y que intenta reforzar lo positivo", finalizó.