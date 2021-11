Rafa Márquez: "Xavi está capacitado y ya se veía en la cancha"

Sobre su posible regreso al FC Barcelona como técnico de base: "Daría el sí antes de que me llamaran"

BARCELONA, 19 Nov. 2021 (Europa Press) -

El exjugador del FC Barcelona Rafa Márquez ha asegurado que su excompañero Xavi Hernández está "capacitado" para ser entrenador del FC Barcelona y lograr tirar adelante un proyecto basado en su estilo de juego que tenía como futbolista, cuando ya le veía esas condiciones para liderar a un vestuario.

"Xavi está capacitado para estar en el banquillo, ya se veía que sería entrenador cuando era jugador, en la cancha. Conociendo a Xavi, no va a cambiar su estilo y veremos eso. Es una esencia importante y querrá transmitir a sus jugadores ese juego", apuntó a los medios.

Márquez, uno de los ponentes en el 9º Día del Entrenador de la FCF, reconoció que todavía es pronto para, en el derbi contra el Espanyol de este sábado, se pueda ver al cien por cien la idea de Xavi.

"Ha tenido poco tiempo para trabajar con toda la plantilla, con unos en la selección y otros lesionados. No creo que se vea al cien por cien su idea, hay que darle tiempo y paciencia, porque hay que trabajar para ver resultados. Está ilusionado, con compromiso, y está imponiendo sus reglas", manifestó.

"Viendo la plantilla, tiene jugadores capaces y jugadores jóvenes de gran talento que tienen mucho que aprender y desarrollar, pero una plantilla con la que puede hacer un buen trabajo", comentó, en este sentido.

No cree, no obstante, que el Barça de Xavi esté a tiempo de poder luchar por LaLiga Santander. "Son muchos puntos ya, viendo el nivel del resto va a ser difícil alcanzarlos. Confío en que sobre todo el equipo vuelva a un nivel importante para seguir compitiendo", apeló.

Por otro lado, reconoció que existió un "acercamiento" para volver al FC Barcelona y formar parte del cuerpo técnico del fútbol base. "Sigue abierta esa puerta. Estoy tratando de prepararme bien por si se da la situación, ojalá no sea algo muy lejano. No se dio por unas cuestiones administrativas. Yo daría el sí antes de que me llamaran", se sinceró.