Rafa nadal dice que no participará en abierto de eeuu por problemas físicos

7 ago (Reuters) - Rafael Nadal dijo el miércoles que decidió no participar en el Abierto de Estados Unidos debido a preocupaciones sobre su estado físico.

Para Nadal, que ganó el más reciente de sus cuatro títulos del Abierto de Estados Unidos en 2019, esta ausencia marca el segundo año consecutivo que se queda fuera del último Grand Slam del año.

"Les escribo hoy para informales que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar donde tengo recuerdos increíbles", dijo Nadal, de 38 años, en un post en X.

"Extrañaré esas sesiones nocturnas eléctricas y especiales (...) pero no creo que pueda dar mi 100% esta vez".

El 22 veces ganador de torneos del Grand Slam compitió recientemente en los Juegos Olímpicos de París, donde cayó ante el a la postre campeón Novak Djokovic en la segunda ronda de la competición individual y alcanzó los cuartos de final de dobles con Carlos Alcaraz. (Reporte de Frank Pingue en Toronto, editado en Español por Manuel Farías)

Reuters