Rafa Nadal: "En el momento más crítico elevé mi nivel"

El tenista español Rafa Nadal recalcó que tuvo "un partido difícil" este martes en su estreno en Wimbledon ante el argentino Francisco Cerúndolo, pero celebró que "en el momento más crítico" supiese elevar su "nivel" para clasificarse para la segunda ronda.

"Fue un partido difícil, algo que esperaba porque no jugaba en hierba desde hace tres años y para ser sincero él jugó a un nivel muy alto. Lo positivo es que acabé el partido jugando muy bien y eso me dio la opción de acabar ganando. Ha sido un partido muy positivo para mí, y aunque hay un margen importante de mejora, estoy seguro que este partido me va a ayudar", señaló Nadal en rueda de prensa tras el encuentro.

El balear apuntó que cuando "hace frío o viento aquí la bola es muy pesada". "No era fácil jugar. Lo tenía más o menos bajo control con dos sets arriba y 'break' en el tercero, pero para ser sincero entonces fue una locura con el sol", relató sobre los problemas que se topó cuando servía con el sol de cara.

"Cada victoria me ayuda y además pasé mucho tiempo en pista, y eso espero que me ayude. Necesito continuar mejorado cosas, pero en el momento más crítico elevé mi nivel", añadió el ganador de 22 'Grand Slams' en relación a su reacción cuando perdía 4-2 en el cuarto set.

Ahora, Nadal reiteró que debe "ir día a día". "Tengo que aceptar el reto y que la situación no será perfecta, pero con lo que tengo necesito encontrar la manera de seguir adelante y cada día que consiga sobrevivir, más grande será la posibilidad de jugar mejor", sentenció.