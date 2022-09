Rafa Nadal: "Espero seguir siendo un referente de los valores de España"

El tenista español Rafa Nadal recibió a manos del rey Felipe VI el V Galardón Camino Real, un premio que "reconoce el trabajo profesional de los españoles que de forma destacada y ejemplar proyectan y potencian la imagen positiva" del país en América del Norte, lo que hace al balear querer "ser y seguir siendo un referente de los valores de España".

"Mi camino no es comparable a lo que los antepasados hicieron en el Camino Real, lo que yo hago seguramente tiene muchísimo menos mérito que la obra inmensa de América, si bien con mi trabajo y comportamiento muestro por el mundo los valores que mis padres me inculcaron, que son los que han marcado mi carrera. Espero ser y seguir siendo un referente de los valores de España, permaneciendo siempre fiel a mi origen balear y mallorquín", declaró Nadal durante su discurso en el acto.

Nadal recibió el V Galardón Camino Real en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde el rey encabezó una lista de importantes representantes institucionales y que para él supone "un honor y una alegría inmensa" por la "fuerte connotación histórica" que supone el premio a su labor "dentro del tenis" y a su "pasión por el deporte" que lleva "más allá" de las fronteras españolas.

El tenista balear explicó que "2022 está siendo un año distinto" y bromeó con que espera "que no se de a entender que con esto ya se acabó" su carrera deportiva. "Ni mucho menos, o al menos esta era la intención. La intención es seguir llevando el nombre de España por el mundo y compitiendo", añadió.

"Siendo el año en el que he ganado los dos primeros Grand Slam, firmando uno de los mejores comienzos de mi carrera, está siendo un año muy complicado, más allá de las lesiones, que me han ido persiguiendo a lo largo de mi carrera, pero también por las novedades personales y familiares, que en este momento son una muy buena noticia", declaró el de Manacor, que será padre en 2022.

Para Nadal, el año ha estado "lleno de alegrías y también momentos difíciles". "Por lo que recibir un reconocimiento como el de hoy supone una felicidad mayor. Me gustaría una palabra de actitud por vuestra presencia majestad, y por el continuo apoyo y atención, no solo conmigo sino con todos los deportistas españoles a los que de alguna manera represento hoy", señaló el tenista agradeciendo su labor a Felipe VI.

Al balear le produce orgullo "seguir la estela de los anteriores galardonados, grandes figuras de la ciencia, la cultura y el deporte, es algo que me hace especialmente feliz", y aprovechó la oportunidad para acordarse de la selección española, campeona del Eurobasket 2022 en Alemania el pasado domingo.

"Como no podría ser de otra manera, mención a mi amigo Pau Gasol, quien tuvo el honor de recibir este galardón en 2015. Por cierto, sé que él está tan feliz o más que nosotros tras la gran victoria del domingo de nuestra selección de baloncesto. Desde aquí mi felicitación a todos ellos, jugadores, staff técnico y todos los que han hecho posible este triunfo histórico", aseguró.

Nadal explicó que, aunque vive "casi cuatro meses en los tres países a los que mira el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá" durante la competición, España es su "casa". "Siempre he vivido en Mallorca, de nunca quise moverme. Esto no me hace comparable con los anteriores galardonados, que han tenido la suerte de vivir parte de sus vidas en la otra parte del Atlántico. Quizás a los mediterráneos, y en concreto a los isleños, nos cueste más salir de casa", reconoció.

El tenista quiso "confirmar a nivel personal que la huella española existe" allá donde él va y que "es raro no encontrarse con una persona que no hable español o que no tenga un origen hispano", algo que a él le produce "un sentimiento de unión y amistad instantánea". "También sé que cuando competimos lo hacemos en nombre de la mayoría de millones de españoles que nos siguen con pasión, alegría y también sufrimiento. A todos ellos también les dedico este homenaje y saludo", comentó.

También se acordó tanto del Camino Real como de la Universidad de Alcalá, devolviendo el agradecimiento al premio recibido. "Wimbledon, el torneo de tenis más antiguo del mundo, se empezó a disputar en 1877 y desde 1922 en el lugar que hoy se celebra, a las afueras de Londres. Roland Garros se disputó por primera vez en 1891 y se juega desde 1925 en el mismo lugar de hoy. El abierto de Estados Unidos, en 1881 y desde 1978 en Queens. Y el Abierto de Australia, que se disputa desde 1905 en Melbourne, ciudad que fue fundada en 1835. Esta Universidad fue fundada en 1499 y el Camino Real, también en el siglo XV, casi cuatro siglos antes del primer Wimbledon", relató.

"Desde sus comienzos, la cultura española llegó a los actuales Estados Unidos a través del Camino Real, que hace referencia a las vías utilizadas por los españoles para llegar a los territorios que forman parte de ese país amigo. Es importante que los jóvenes y no tan jóvenes seamos conscientes de la maravilla de la historia y legado que los españoles tenemos y hemos dejado por el mundo, para así poner dentro de contexto los logros que podamos conseguir hoy en día", concluyó Nadal.