Rafa Nadal: "Me parece totalmente innecesario jugar unas Olimpiadas con súper 'tie-break'"

El tenista español Rafael Nadal ha tildado este martes de "totalmente innecesario" usar el súper 'tie-break' para decidir partidos de dobles en los Juegos Olímpicos de París (Francia), qunque él y Carlos Alcaraz hayan ganado por 6-4, (2)6-7 y 10-2 a los neerlandeses Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof en los octavos de final del cuadro masculino.

"A la más mínima, en la misma pista hay poca vuelta atrás. Y mucho más aún jugando con un formato como éste, que a nivel personal me parece totalmente innecesario jugar unas Olimpiadas con súper 'tie-break'", dijo Nadal en la zona mixta de las instalaciones de Roland Garros.

Además, Nadal analizó sus estados físico y anímico. "Yo no soy una persona que las cosas le duren muy largo, las cosas me afectan como son y se mira hacia adelante. No hay nada más, le pones ilusión, la vida sigue y hoy fue un día importante para mí, por la capacidad de ser competitivo. Creo que lo hemos sido, hemos jugado bastante mejor que el primer día en términos generales", indió sobre el dúo con Alcaraz.

"Hemos jugado más compenetrados, también hemos jugado más sólidos en todo momento y creo que hemos sido mejores que los rivales, con total humildad lo digo. Lo que pasa es que en el dobles se complica todo muy rápido y, aunque en el segundo set estuvimos mejores que ellos, teniendo más oportunidades sobre todo al resto, ellos ganándonos dos saques más o menos cómodos, al final del súper 'tie-break' lo pierden", resumió.

"Pero bueno, creo que hemos estado bien en todo momento. En el súper 'tie-break' creo que hemos mantenido el nivel de adrenalina y de energía lo suficientemente alto para que las cosas salgan bien, y después salen bien o no salen bien", comentó antes de dar su opinión sobre qué pista prefiere para sus siguientes compromisos en este torneo olímpico.

"A mí me gusta más la Philippe Chatrier porque es una pista un poquito más rápida. La Suzanne Lenglen es una pista que normalmente hay más humedad en la tierra, con lo cual es una pista un poquito más lenta y para jugar individualmente es difícil", avisó. "Pero es totalmente cierto que también en la Suzanne Lenglen el público está mucho más cerca, el ambiente es impresionante y estamos disfrutando", agregó.

"Cada partido que he jugado aquí ha habido un ambiente impresionante, inmejorable y aparte con un cariño y un apoyo difícil de imaginar", apuntó Nadal. "En los dobles las cosas son más rápidas, juegas en pareja, se vive todo de una manera aún más intensa. Lo estamos disfrutando juntos y es algo bonito porque sabemos que es una oportunidad única en la vida", admitió sobre este escenario en París.

Luego advirtió de que "todos los partidos son difíciles en dobles". "Al final sales a jugar, ellos están muy acostumbrados a jugar en dobles. Hoy fue muy bien, un partido que no era fácil. También creo que de alguna manera nos ayuda jugar en pistas grandes", reconoció Nadal.

"Nos ayuda un poquito más", insistió. "Aunque las cosas pasen muy rápido en el dobles, ver la pista un poquito más grande al final para nosotros, visualmente, nos ayuda a tener un poquito más de tiempo. Como sabemos, cada día es una batalla en ese sentido porque los dobles se ganan por muy poquito, por lo cual es muy importante mantener el nivel de adrenalina, de energía, de positivismo alto y de concentración en todo momento", repitió el tenista de Manacor ante los periodistas.

De nuevo fue preguntado por el método del súper 'tie-brek'. "Se juega en el circuito, que tiene un sentido totalmente entendible porque creo que favorece mucho a que jugadores individuales puedan jugarlos. Pero las Olimpiadas son una vez cada cuatro años, con lo cual para los jugadores 'singlistas' en este caso es el torneo más importante de nuestras carreras, no entiendo que se quiera premiar un poco más la lotería de un súper 'tie-break'", completó su respuesta.

Por último, Nadal describió como algo "de manera positiva para España" que Alcaraz siga en competición tanto en el cuadro individual como en el dobles. "Al final hay dos opciones de medalla y Carlos es para mí el máximo favorito del torneo, sin duda. Que esté en el cuadro individual es una gran noticia para la delegación española y para nosotros como compañeros de él también", concluyó el jugador balear.

