Rafa Nadal: "Me gustaría un tenis con más diversos estilos, ahora la mayoría juega muy similar"

El tenista español Rafa Nadal tiene claro que le gustaría que el tenis actual ofreciese "más diversos estilos porque la mayoría juega de forma muy similar" y remarcó que "no hay nadie más importante" que un propio deporte y que "el tiempo generará estrellas que están en camino" y que cogerán el relevo del 'Big 4'.

"Me gustaría que se jugase un tenis que ofrece más oportunidades y con más diversos estilos de juego porque hoy la mayoría juega de forma muy similar y las condiciones en las que se juega dan poco margen para otras tácticas, más allá de lo que pasa sobre tierra, que da más oportunidades", expresó Nadal en rueda de prensa en Buenos Aires para jugar un torneo de exhibición junto al noruego Casper Ruud y recogida por la web de la ESPN.

El balear dejó claro que su sentido del deporte es "también pensar para lograr el objetivo". "Antes no todas las bolas se atacaban y hoy en día no hay de transición ni preparación de punto. A mí me ha ido bien, por suerte, pero nostálgicamente hablando me gusta otro deporte", advirtió.

Por otro lado, tras poner fin a su temporada, insistió en que está "feliz" y que en el actual momento de su carrera su posición "es un regalo". "Estoy siempre con pasión para lo que hago y con la máxima intensidad. No me quedan 10 años por delante, pero intentaré dar el máximo hasta que lo que se pueda", recalcó el número dos del mundo.

El ganador de 22 'Grand Slams' tampoco oculta que las épocas del 'Big 4' que ha vivido junto a Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray tendrá relevo. "En el pasado existieron Borg, McEnroe, Lendl o Sampras y ahora estamos nosotros, pero no hay nadie más importante que el deporte", comentó.

"Cada año habrá cuatro campeones de 'Grand Slam' y múltiples campeones históricos. La siguiente generación seguirá forjando su camino con los títulos, el tiempo generará estrellas que están en camino", añadió Nadal, que "por contraste de estilos, personalidades y afinidad, y por compartir tantas cosas bonitas dentro y fuera de la pista", reconoció que la retirada Federer significó "despedir una parte importante" de su vida.

En Argentina, estará acompañado del noruego Casper Ruud y tendrá la oportunidad de jugar un doble mixto con la mítica extenista argentina Gabriela Sabatini, lo que le supone "una gran ilusión". "Es un gran icono para este país y para todo el deporte femenino. Es una gran satisfacción para mí vivir estos momentos bonitos", confesó.

Finalmente, fue preguntado por el Mundial de Catar y aseguró que Argentina, pese a perder ante Arabia Saudí, "es candidata" a ganarlo y que la Albiceleste es de las que tiene "un pelín de ventaja sobre las demás" como España, Francia o Alemania. "Como español, confío en nuestra selección", sentenció.

