Rafa Nadal se despide del US Open ante el estadounidense Tiafoe

El tenista espa√Īol Rafa Nadal se despidi√≥ este lunes de su andadura en el Abierto de los Estados Unidos, cuarto y √ļltimo 'Grand Slam' de la temporada, tras perder en los octavos de final ante el estadounidense Francis Tiafoe en cuatro sets por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3, despu√©s de m√°s de tres horas y media de un partido donde no ofreci√≥ su mejor versi√≥n para batir a un rival que jug√≥ a un gran nivel.

El manacor√≠ encaj√≥ la primera derrota este a√Īo en un 'grande' tras conquistar Australia y Par√≠s y no jugar por lesi√≥n las semifinales de Wimbledon. Pese a su inesperado adi√≥s, el balear tiene a√ļn opciones esta semana de volver a ser n√ļmero uno del mundo, lo es virtualmente, aunque abri√≥ la puerta al murciano Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud, quienes tienen que llegar a la final para tener opci√≥n de serlo.

El ganador de 22 'Grand Slams' no pudo con un Tiafoe muy s√≥lido durante todo el encuentro, en el que siempre dio la sensaci√≥n de llevar la iniciativa salvo en el cuarto parcial, donde se vio con 'break' abajo. Ah√≠, parec√≠a que el segundo favorito podr√≠a alargar el duelo a un quinto set, pero el estadounidense sac√≥ su mejor tenis para hacerse con los √ļltimos cinco juegos ante la algarab√≠a de la Arthur Ashe.

No tuvo su mejor d√≠a un Rafa Nadal que se estrenaba el primer turno de la tarde en Flushing Meadows. Al espa√Īol le cost√≥ coger ritmo en su tenis y cuando fue mejorando, no encontr√≥ la 'ayuda' del americano, que no baj√≥ su nivel en ning√ļn momento y que sac√≥ adem√°s un gran partido a sus opciones al resto.

49 golpes ganadores firm√≥ Tiafoe, 18 de ellos con saques directos y 12 con su derecha desde el fondo de la pista, donde supo aguantarle el tipo al cuatro veces campe√≥n del torneo neoyorquino, un tanto penalizado por su flojo d√≠a al servicio (9 dobles faltas y un 52 por ciento de primeros saques) y por hacer menos da√Īo que habitualmente con su 'drive'.

Y desde el principio se vio que el vigesimosegundo cabeza de serie estaba dispuesto a plantar cara. Muy firme con el saque, pese a no conectar demasiados primeros, y con sus golpes desde el fondo haciendo mucho da√Īo, control√≥ un primer set donde s√≥lo hubo una bola de rotura. Fue a su favor en el s√©ptimo juego, justo despu√©s de haber sufrido algo con su saque, y no la desperdici√≥ para ponerse por delante.

Este era el tercero de sus cuatro partidos en este US Open en el que ced√≠a el primer parcial un Nadal que necesitaba imperiosamente mejorar su tenis y sus sensaciones para igualar las cosas. El de Manacor dio un pase adelante, empezando a hacer algo m√°s de da√Īo desde el fondo sobre todo cuando sacaba.

Nadal no aprovecha su ventaja en el cuarto

Sin embargo, el americano no se inmut√≥ y tampoco ofreci√≥ demasiados resquicios con su saque hasta un decisivo d√©cimo juego cuando hicieron acto de aparici√≥n los min√ļsculos detalles, en forma de escasos cent√≠metros en tres golpes que favorecieron a Nadal, que encontr√≥ su ansiado 'break' y el segundo parcial.

Tiafoe mantuvo la calma en un partido donde los servicios mandaban también en el tercer set hasta que aparecieron los mejores golpes del estadounidense. El manacorí no pudo aguantar el ímpetu de su rival, al que no le tembló el pulso para aprovechar su oportunidad en el séptimo juego para romper y recuperar el mando del partido en el marcador.

Nadal se qued√≥ sin margen de error y eso pareci√≥ reactivarle en la Arthur Ashe. Por primera vez en todo el choque pudo romper pronto y encontrarse con comodidad con una ventaja de 3-1, pero fue el principio del fin para el ganador de 22 'grandes', que no ganar√≠a ning√ļn juego m√°s.

El estadounidense recuper√≥ al instante el 'break' y luego fue capaz de salvar un 15-40 en el siguiente juego, momento en el que se fue lanzado hacia el triunfo sin temor a la presi√≥n y al historial del espa√Īol para cerrar con autoridad el pase a sus segundos cuartos de final en un 'Grand Slam' tras los alcanzados en 2019 en Melbourne.