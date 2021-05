Rafa Nadal: "Tengo mucho trabajo por delante antes de una potencial semifinal con Djokovic"

El tenista espa帽ol Rafa Nadal dej贸 claro que no est谩 "preocupado" por haber quedado encuadrado en la misma parte del cuadro de Roland Garros con el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer, y remarc贸 que su camino "es suficientemente dif铆cil para pensar en otra cosa" y que tiene "mucho trabajo por delante" antes de una posible final anticipada con el n煤mero uno del mundo.

"Lo veo como algo completamente normal, no estoy preocupado por eso. Tengo mucho trabajo por delante antes de jugar un potencial partido en las semifinales contra Novak", expres贸 Nadal este viernes en rueda de prensa.

El balear dej贸 claro que tiene su "propio camino". "Y en este momento es Popyrin y ah铆 es donde est谩 mi mente. Mi cuadro es lo suficientemente dif铆cil como para pensar en otra cosa, as铆 que debo continuar con mi preparaci贸n, concentrarme en mis rutinas y seguir avanzando en la forma que queremos", subray贸 el n煤mero tres del mundo, que ve "algo natural y l贸gico" que jugadores m谩s j贸venes se posicionen mejor en el ranking.

Sobre su primer rival, al que derrot贸 en el 煤ltimo Mutua Madrid Open con comodidad (6-3, 6-3), record贸 que "es joven y tiene grandes golpes". "Como siempre, necesito estar preparado y seguir entrenando durante los pr贸ximos d铆as y tratar de estar en la mejor forma posible", admiti贸.

"S茅 que cada ronda en un torneo es dif铆cil y yo siempre respeto a todos los rivales, lo he hecho desde el comienzo de mi carrera. Y Popyrin es peligroso, as铆 que necesito jugar bien y estoy impaciente por intentar que eso suceda", a帽adi贸 el 13 veces campe贸n en Par铆s.

El tenista espa帽ol tampoco est谩 inquieto por las medidas sanitarias y el hecho de tener que estar en una 'burbuja' tanto tiempo. "Es parte del mundo en el que vivimos hoy, as铆 que estamos acostumbrados. Por supuesto, no es la mejor situaci贸n posible, pero al menos podemos seguir jugando", expres贸.

"Espero que en un futuro pr贸ximo, con la vacuna, podamos volver a nuestra vida normal en el circuito. Esto no es perfecto, me gustar铆a salir a cenar y disfrutar, pero hoy no es posible, as铆 que tenemos que esperar", a帽adi贸.

Aut茅ntico 'rey' de la arcilla roja parisina, Nadal ha sido homenajeado en las instalaciones de Roland Garros con una estatua, que calific贸 de "espectacular" y que ve "muy real". "Es realmente dif铆cil construir una estatua con ese material y ser tan real como esta", confes贸 el de Manacor.

"Para m铆 significa mucho. Tener una estatua dentro de un lugar tan especial para nuestro deporte, en un lugar que es muy especial para m铆, es algo 煤nico. Al no ser franc茅s, solo puedo agradecer a la Federaci贸n Francesa de Tenis, al expresidente que lo impuls贸 y al actual presidente que continu贸 con el proyecto", sentenci贸.

Europa Press