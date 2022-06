Rafa Nadal tiene su primera toma de contacto con la hierba de Wimbledon

El tenista espa√Īol Rafa Nadal realiz√≥ este lunes su primera toma de contacto con la hierba de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y del que todav√≠a no ha tomado una decisi√≥n definitiva sobre si lo jugar√°, aunque su mensaje antes de viajar fue optimista.

Seg√ļn public√≥ en un v√≠deo en sus redes sociales la organizaci√≥n del torneo, el doble campe√≥n del 'grande' ingl√©s realiz√≥ su primer entrenamiento despu√©s de aterrizar este mismo d√≠a en Londres para comprobar si sus buenas sensaciones de la semana pasada contin√ļan.

Despu√©s de conquistar su decimocuarto Roland Garros y vigesimosegundo 'Grand Slam', el de Manacor se ha estado tratando su dolorido pie izquierdo a trav√©s de radiofrecuencia pulsada y parece que, de momento, va a poder volver a jugar en el All England Tennis tres a√Īos despu√©s ya que el coronavirus impidi√≥ la celebraci√≥n de la edici√≥n de 2020 y no particip√≥ por lesi√≥n en la del a√Īo pasado.

"Estoy contento, llevo una semana sin ir cojo. Las sensaciones son un poco extra√Īas porque de alguna manera me ha bajado el dolor articular que no me dejaba apoyar el pie, pero, a veces, se me duerme una parte del pie, a veces otra, y tambi√©n me dan calambres. Seg√ļn parece es algo normal y en teor√≠a, al cabo de unas pocas semanas, el nervio se reorganiza y vuelve a enviar se√Īales adecuadas, confiamos en que cuanto todo se reorganice las cosas vayan bien", se√Īal√≥ Nadal el pasado viernes donde asegur√≥ que su "intenci√≥n" era jugar el tercer 'Grand Slam'.