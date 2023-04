Rafael Nadal anuncia que no disputará el Torneo de Montecarlo

El tenista español Rafa Nadal, lesionado desde el Abierto de Australia, anunció este martes que no participará en el Torneo de Montecarlo al no sentirse "preparado para competir al más alto nivel".

"Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo", afirmó Nadal en una mensaje en su cuenta de Twitter.

"No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto", añadió el tenista español, número 14 del mundo, que no pone fecha a su retorno.

Nadal, que ya fue baja en Indian Wells y el Masters 1000 de Miami, esperaba volver a la competición en Mónaco para la temporada de tierra, pero finalmente ha decidido retrasar un poco más su vuelta a las pistas.

El español no compite desde que perdiese en segunda ronda de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald (18 de enero), un partido en el que Nadal sufrió una "lesión grado 2 en el psoas ilíaco" de su pierna izquierda, con un periodo de recuperación estimado entre "6 a 8 semanas".

Nadal, que había publicado el 28 de marzo unas fotos suyas entrenando sobre tierra batida en su academia, está anunciado para el Torneo de Barcelona, que se disputa del 15 al 23 de abril.

El director del torneo, David Ferrer, matizó que la presencia de Nadal en Barcelona dependería de sus sensaciones, pero se mostró optimista respecto a su participación.

"Está entrenando cinco días a la semana", dijo el 21 de marzo Ferrer, que esperaba que Nadal pudiera empezar la gira de tierra en Mónaco.

Rafa Nadal, que se encuentra fuera del Top-10 del ránking por primera vez desde 2005, ya había adelantado la pasada semana en una entrega de premios que no sabía cuándo podría volver a las pistas.

"Tenemos que ir a día a día y no adelantaré algo que después no podré cumplir; diré las cosas cuando las sepa realmente", afirmó Nadal, negando las noticias que afirmaban su participación en Montecarlo.

Gr/psr

AFP