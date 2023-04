Rafael Nadal anuncia que no disputará el Torneo de Montecarlo (Twitter)

El tenista español Rafa Nadal, lesionado desde el Abierto de Australia, anunció este martes que no participará en el Torneo de Montecarlo al no sentirse "preparado para competir al más alto nivel".

"Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel", afirmó Nadal en un mensaje en su cuenta de Twitter, señalando que "no estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto".

AFP