Rafael Nadal anuncia que será baja en el Masters 1.000 de Madrid

Rafael Nadal, lesionado en la cadera en Australia en enero, anunció este jueves en Instagram que no participará en el Masters 1.000 de Madrid (24 de abril - 7 de mayo) ya que no está completamente recuperado de su dolencia, hablando de "unas semanas y unos meses difíciles".

"Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Montecarlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente", declaró el español de 36 años en un video acompañado de un texto colgado en Instagram, donde explica que "la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir".

Pve/psr

AFP