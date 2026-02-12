Raheem Sterling jugará en el Feyenoord hasta final de temporada

El delantero inglés Raheem Sterling, que dejó el Chelsea a finales de enero, firmó con el Feyenoord neerlandés hasta final de la actual temporada, anunció este jueves el club de Róterdam en un comunicado.

El jugador de 31 años, 82 veces internacional con Inglaterra (última presencia con los Three Lions en 2022), estaba libre para firmar con cualquier club fuera del periodo oficial del "mercato", debido a que alcanzó un acuerdo amistoso para rescindir su contrato con el Chelsea.

"Estoy convencido de que el Feyenoord es un lugar en el que puedo ser feliz e imponerme como miembro apreciado del equipo. Jugar en el extranjero es todo un reto para mí", declaró Sterling, citado por el club de Róterdam, que ocupa actualmente la décima posición en el campeonato neerlandés a 17 puntos del líder PSV Eindhoven.

Nacido en Kingston, Jamaica, llegó en el verano europeo de 2022 al Chelsea procedente del Manchester City, club con el que conquistó cuatro Premier League (2018, 2019, 2021, 2022).

Poco a poco fue perdiendo su importancia en los Blues y vivió una cesión al Arsenal la pasada temporada, donde tampoco terminó de encontrar su sitio.

Sterling tenía contrato con el Chelsea hasta junio de 2027, con un salario semanal, según estimaciones de la prensa, de 325.000 libras (US$442.000).