Raheem Sterling llega a acuerdo con Chelsea para romper su contrato

Raheem Sterling y el Chelsea, que le tenía en la lista de jugadores con los que no contaba, llegaron a un acuerdo para poner fin al contrato del atacante inglés de 31 años, anunció este miércoles el club londinense.

Sterling llegó a mediados de 2022 a Stamford Bridge procedente del Manchester City, club con el que fue cuatro veces campeón de Inglaterra (2018, 2019, 2021, 2022).

En su día fue el primer gran fichaje realizado por los nuevos propietarios del Chelsea, el consorcio dirigido por el inversor estadounidense Todd Boehly y la sociedad Clearlake Capital.

El extremo nacido en Kingston (Jamaica) ha vivido un lento declive en el seno de un club acostumbrado a estar muy activo en el mercado, especialmente en lo referente al ataque.

El Chelsea lo cedió la pasada temporada al Arsenal, sin que Sterling pudiera brillar allí, y a su regreso el jugador fue apartado del grupo de los Blues al no entrar en los planes del entonces entrenador Enzo Maresca.

La llegada a principios de enero del nuevo técnico, Liam Rosenior, no cambió nada su situación.

Sterling tenía contrato con el Chelsea hasta junio de 2027, con un salario semanal estimado por la prensa en 325.000 libras (unos 375.000 euros o 447.000 dólares).

El exinternacional inglés (82 partidos con su selección, el último en el Mundial 2022) es ahora libre para firmar por el club que decida.