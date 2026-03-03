Rahm acusa a circuito europeo de golf de "extorsionar a los jugadores" del LIV

La estrella española del golf Jon Rahm acusó este martes al circuito europeo (DP World Tour) de "extorsionar a los jugadores" para explicar por qué no firmó el acuerdo para saldar las multas impuestas por haberse unido al circuito disidente LIV.

El mes pasado, el circuito europeo anunció que ocho jugadores del LIV habían firmado un acuerdo que incluía el compromiso de disputar más torneos del DP World Tour, a cambio de un permiso para jugar en LIV Golf en 2026 y de que se les pagaran las multas.

Uno de esos ocho golfistas era el inglés Tyrrell Hatton, compañero de Rahm en la Ryder Cup y en el equipo LIV Legion XIII.

"No me gustan las condiciones. Me piden jugar un mínimo de seis torneos y ellos me imponen dos en los que tengo que jugar; esa es una de las cosas con las que no estoy de acuerdo", declaró Rahm a los periodistas antes del torneo LIV de Hong Kong.

Según medios especializados, Rahm habría acumulado multas por un total de 3 millones de dólares por jugar en el LIV Tour sin el permiso del DP World Tour.

"Hace dos años me pidieron que apelara las multas, para poder resolver esto. Lo hice y ahora nos estamos encontrando con más problemas... No sé a qué están jugando", añadió el español.

"Se aprovechan de nuestra presencia en los torneos y a la vez nos multan. (El DP World Tour) Intenta beneficiarse por los dos lados y, de alguna manera, está extorsionando a jugadores como yo y a jóvenes jugadores que no tienen nada que ver con la política del deporte", denunció.

"No me gusta la situación y no voy a aceptarla", insistió Rahm, quien precisó que estaría dispuesto a jugar cuatro torneos, como dicen las normas, pero no seis.

"Les dije de bajar a cuatro torneos, como dice el mínimo, y firmo esta noche, pero no lo han aceptado. Simplemente me niego a jugar seis torneos. No quiero, y no es lo que dicen las reglas", concluyó.