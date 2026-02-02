Rahm defiende la libertad de los golfistas para elegir el circuito en el que jugar

El español Jon Rahm, dos veces ganador de un Major, defendió la libertad de los golfistas para elegir "dónde quieren jugar", luego de las recientes deserciones en el LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudita que se contrapone con los tradicionales estadounidense o europeo.

"Creo que cada uno tiene que hacer lo que sea mejor para él", dijo Rahm al ser preguntado por la decisión de algunos golfistas de abandonar el LIV Golf, cuya temporada comenzará esta semana en Riad.

"Somos libres de elegir dónde queremos jugar al golf. Al menos así debería ser", añadió.

Las declaraciones de Rahm se producen unos días después de que el excampeón del Masters Patrick Reed anunciara que abandonaba el LIV y que regresaría al PGA Tour (el circuito profesional estadounidense).

Antes que Reed, otras estrellas como Brooks Koepka había decidido igualmente dejar la competición financiada por Arabia Saudita.

Rahm es uno de los ganadores de Majors, junto a Bryson DeChambeau y Cameron Smith, que se comprometieron a seguir con LIV Golf en 2026.

Lanzado en 2022, la creación del LIV Golf provocó divisiones en este deporte, ya que varias de las grandes figuras del golf abandonaron el PGA Tour tras firmar contratos millonarios.