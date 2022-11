Rahm gana en Dubái y McIlroy finaliza como líder el DP World Tour

El español Jon Rahm ganó el domingo su tercer DP World Tour Championship en su cuarta aparición en el Earth Course del Jumeirah Golf Estates, mientras que Rory McIlroy, que ya es el número uno del mundo, se afianzó como número uno europeo al ganar la Race to Dubai por cuarta vez en su carrera.

Rahm, que cumplió 28 años el 10 de noviembre, comenzó con tres birdies consecutivos y, aunque siguió con un bogey en el cuarto hoyo, nunca hubo dudas sobre su dominio, ya que una ronda de cinco bajo par con una tarjeta de 67 le dio una victoria por dos golpes de diferencia con un total de 20 bajo par.

Para Rahm, número cinco del mundo, también fue un quinto título récord de las Rolex Series. La victoria vino acompañada de un cheque de 3 millones de dólares.

El inglés Tyrrell Hatton (66) y el sueco Alex Noren (67) quedaron empatados en la segunda posición con 270 golpes, 18 bajo par.

"Se siente muy especial. Dije que me siento como si defendiera el título de hace tres años porque no pude venir a defenderlo. Estoy muy orgulloso de mí mismo por eso y por lo bien que lo he hecho, especialmente el fin de semana", dijo el campeón del US Open 2021.

"Es bastante inusual para mí ganar un torneo jugando tan mal como lo hice. Que las otras partes de mi juego me lleven a ganar, es algo especial. Lo manejé muy bien, me sentí muy cómodo en los 'greens' e hice un par de putts decisivos. Para un año en el que he estado escuchando lo 'malo' que ha sido mi putt, me hace sentir muy bien conseguirlo así", añadió el golfista vasco.

McIlroy, de 33 años, cerró con cuatro bajo par con una tarjeta de 68, lo que le valió para quedar cuarto en solitario y hacerse con la corona de la Race to Dubai después de siete años sin lograrlo.

"Esto significa mucho. Obviamente, este es mi cuarto título aquí, pero ha pasado mucho tiempo. He ganado tres FedEx Cups desde la última vez que logré la Race to Dubai", dijo McIlroy.

"He sido un modelo de consistencia durante todo el año. He logrado muy buenos puestos. Creo que mi peor resultado en las pruebas del European Tour que he jugado este año fue el 12º puesto a principios de año en Abu Dabi. Habría estado bien conseguir una victoria al final del año aquí. Pero es evidente que Jon ha jugado un torneo increíble y se lo ha merecido".

La temporada 2022-2023 del DP World Tour comienza la próxima semana con una doble cita: el Joburg Open en Sudáfrica y el Australian PGA Championship en Brisbane.

Str/ea/djm

AFP