Rahm no ve necesario que se le compense por su lealtad al PGA Tour

El número tres del mundo Jon Rahm dijo el martes que no espera una compensación financiera del PGA Tour por no haberse unido a la LIV Golf después del acuerdo entre las dos entidades para fusionarse.

El mes pasado, en un sorprendente anuncio, el circuito norteamericano PGA y el europeo DP World Tour informaron de su fusión con el circuito disidente LIV Golf, auspiciado por Arabia Saudita, poniendo fin a todos los litigios entre sí.

Los detalles sobre como este acuerdo funcionará en la práctica siguen siendo escasos, con jugadores tanto de PGA como de LIV admitiendo esta semana que todavía no sabían nada.

Según algunos medios, Phil Mickelson habría recibido un bonus de 200 millones de dólares al firmar por la LIV, mientras que otros campeones como Cameron Smith, Brooks Koepka y Dustin Johnson todos ingresaron más de 100 millones cada uno.

Pero el campeón del Masters de Augusta Jon Rahm cree que la compensación a los jugadores que se mantuvieron leales al PGA Tour no debería ser uno de los obstáculos para un acuerdo.

"Entiendo que PGA Tour quiera hacer algo por esos jugadores que ayudaron y se quedaron en el PGA Tour, pero al mismo tiempo, y seré el primero en decirlo, nadie me forzó a nada. Fue mi elección quedarme", dijo Rahm.

"Tuvimos todos la oportunidad de ir a LIV y tomar el dinero y elegimos quedarnos en el PGA Tour por cualquiera que sea la razón", añadió.

"Como he dicho antes, me gano una vida increíble haciendo lo que hago. Estoy extremadamente agradecido y todo pasó por la plataforma que me dio el PGA Tour", confesó. "En lo que a mí respecta, han hecho suficiente por mí, y su foco debería estar en mejorar el PGA Tour y el juego de golf para las generaciones futuras".

