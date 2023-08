Rahul gandhi se dispone a regresar al parlamento tras suspensión de condena por corte suprema

Por YP Rajesh y Arpan Chaturvedi

NUEVA DELHI, 4 ago (Reuters) - La Corte Suprema de la India suspendió el viernes la condena por difamación del líder del opositor Partido Congreso, Rahul Gandhi, lo que le permitirá regresar al parlamento y participar en las elecciones nacionales previstas para el próximo año.

Gandhi fue condenado en marzo en un caso presentado por un legislador del gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) en el estado occidental de Gujarat por comentarios que hizo en 2019 considerados insultantes para el primer ministro Narendra Modi y otros con el mismo nombre, incluido el legislador.

"¿Cómo es que todos los ladrones se llaman Modi?", preguntó Gandhi en un discurso de campaña electoral, refiriéndose a dos empresarios fugitivos, ambos de apellido Modi.

Gandhi, de 53 años y que integra una dinastía que ha dado a la India tres primeros ministros, fue sentenciado a dos años de prisión, pero la pena fue suspendida y se le concedió la libertad bajo fianza.

También perdió su escaño parlamentario tras la condena, ya que los legisladores condenados a penas de prisión de dos años o más quedan automáticamente inhabilitados. Tras el fallo de la Suprema, la Cámara baja deberá restituir formalmente a Gandhi.

Varios tribunales inferiores y la corte superior de Gujarat, donde el BJP tiene poder, rechazaron las apelaciones de Gandhi para suspender la condena, lo que provocó la apelación ante la Corte Suprema.

"Pase lo que pase, mi deber sigue siendo el mismo. Proteger la idea de la India", escribió Gandhi en la plataforma de redes sociales X, antes conocida como Twitter, tras el fallo judicial. "Si no hoy, entonces mañana, si no mañana, entonces pasado, la verdad prevalece. Pero pase lo que pase, mi camino está despejado", dijo más tarde en una conferencia de prensa.

El juez de la Corte Suprema, BR Gavai, dijo que el tribunal inferior no razonó la sentencia máxima de dos años de cárcel. Si bien los comentarios de Gandhi sobre Modi "no fueron de buen gusto", la condena no solo castigó a Gandhi sino también a los votantes que lo eligieron para representarlos, dijo Gavai, quien encabezó un tribunal de tres jueces que suspendió la condena. (Reporte adicional de Shivam Patel y Sakshi Dayal; editado en español por Carlos Serrano)

