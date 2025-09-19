Rai Benjamin es recalificado tras recurso, Alison Dos Santos vuelve a plata (Federación Internacional)
Después de una primera descalificación nada más terminar la final, el estadounidense Rai Benjamin fu
LA NACION
Después de una primera descalificación nada más terminar la final, el estadounidense Rai Benjamin fue recalificado a continuación tras un recurso y fue confirmado como nuevo campeón mundial de 400 metros vallas, donde el brasileño Alison Dos Santos se quedó con la plata, este viernes en Tokio.
Durante unos instantes, el vallista paulista, segundo de la carrera con 46,84, fue ascendido a oro por esa descalificación, pero volvió luego al segundo lugar detrás de Benjamin, ganador en 46,52, y por delante del catarí Abderrahman Samba (47,06 bronce), mientras que el defensor del título, el noruego Karsten Warholm, fue la gran decepción con un quinto lugar (47,58).
