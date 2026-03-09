Raiders adquieren al esquinero Taron Johnson en canje con Bills, dice fuente de AP

HENDERSON, Nevada, EE.UU. (AP) — Los Raiders de Las Vegas adquirirán al esquinero Taron Johnson de los Bills de Buffalo después de que los equipos acordaran un canje el domingo, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

Los Raiders también recibirán una selección de séptima ronda del draft a cambio de una de sexta ronda para los Bills, indicó la persona a la AP bajo condición de anonimato porque Johnson necesita aprobar un examen físico.

NFL Network informó primero sobre el canje, que no puede concretarse hasta el primer día del nuevo año de la liga el miércoles.

Los Bills anunciaron el viernes que liberarían a Johnson junto con el profundo Taylor Rapp, el receptor abierto Curtis Samuel y el esquinero Dane Jackson para ayudarles a quedar por debajo del tope salarial.

En cambio, los recortes aún no se habían hecho oficiales y Buffalo pudo encontrar un socio de canje para Johnson, de 29 años, quien jugó ocho temporadas con los Bills.

Johnson sigue siendo considerado uno de los mejores esquineros de la NFL y recientemente los Bills lo habían mencionado como candidato para pasar a un puesto de profundo titular.

La selección de cuarta ronda procedente de Weber State en 2018 —la primera clase del draft del gerente general de los Bills, Brandon Beane— tenía dos años restantes de una extensión de contrato de tres años que firmó en 2024 tras ser elegido al segundo equipo All-Pro. Fue titular en la formación de tres esquineros de Buffalo desde 2020.

Johnson tuvo un retorno de intercepción de 101 yardas para sentenciar la victoria de Buffalo por 17-3 sobre Baltimore en la ronda divisional de los playoffs de 2020. Su producción bajó un poco la temporada pasada, cuando una lesión en la ingle lo limitó a 13 partidos.

Johnson, quien suma seis intercepciones en su carrera y 48 pases defendidos, ayudará a los Raiders a reforzar su defensiva secundaria. Kyu Blu Kelly tuvo dificultades la temporada pasada y Darien Porter fue titular en 10 partidos como novato. Eric Stokes, quien rindió de forma sólida para Las Vegas la temporada pasada, está programado para convertirse en agente libre sin restricciones.

El periodista deportivo de AP John Wawrow contribuyó a este informe.

