Raiders rompen racha de cuatro derrotas con sólida defensiva y vencen 20-10 a los Titans

LAS VEGAS (AP) — Geno Smith pasó para 174 yardas y un touchdown, y Devin White lideró una sofocante defensiva de los Raiders mientras Las Vegas derrotó 20-10 a los Titans de Tennessee el domingo.

Los Raiders (2-4) pusieron fin a una racha de cuatro derrotas, y los Titans (1-5) perdieron la oportunidad de ganar juegos consecutivos por primera vez desde noviembre de 2022, un período de 47 juegos.

Ninguno de los equipos en apuros hizo mucho en la ofensiva. Combinados, lograron 451 yardas.

Las Vegas ganó con relativa facilidad a pesar de los números modestos de Smith y Ashton Jeanty, quien corrió para 75 yardas y un touchdown con un promedio de 3,3 yardas por jugada.

El quarterback novato de los Titans, Cam Ward, la primera selección general en el draft de la NFL, completó 26 de 38 pases para 222 yardas. Se conectó con David Martin-Robinson para el primer TD en la carrera del ala cerrada de segundo año.

Los Raiders marcaron el ritmo en la primera mitad, cuando dejaron en blanco a los Titans. Fue la primera vez que Las Vegas dejó sin puntos a un oponente en una mitad desde la segunda contra Nueva Orleans el pasado 29 de diciembre.

Los equipos promediaron 2,39 yardas por jugada en la primera mitad, el promedio más bajo desde que Baltimore y Jacksonville promediaron 1,80 el 24 de octubre de 2011.

___

