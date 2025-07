Raiders y Kolton Miller firman una extensión de contrato, según fuente AP

HENDERSON, Nevada, EE.UU. (AP) — Kolton Miller, uno de los mejores tackles izquierdos de la NFL, firmó una extensión de contrato por tres años y US$66 millones con los Raiders de Las Vegas, de los cuales 42,5 millones son garantizados, dijo el miércoles una persona con conocimiento del contrato.

Esa persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los términos no fueron anunciados. Los Raiders solo anunciaron que firmó una extensión.

Miller, la 15ta selección general del draft de 2018, ha sido uno de los mejores tackles izquierdos de la NFL. Fue titular en los 17 partidos la temporada pasada, permitiendo presiones al quarterback en el 9,8% de las jugadas de pase, la novena menor cantidad entre los tackles con al menos 600 jugadas.

También ha sido penalizado en el 2,8% de todas las jugadas desde 2018, el segundo promedio más bajo entre todos los tackles durante ese tiempo.

Miller entró al campo de entrenamiento con solo un año restante en su contrato, pero decidió practicar en lugar de ausentarse.

“Quiero ser un Raider de por vida. Me encanta estar aquí. No quiero ir a ningún otro lugar", indicó Miller el mes pasado durante el minicampamento. "Solo conozco una forma de hacerlo, y es presentándome y mejorando cada día”.

