Raikkonen: "Dudo que esté emocionado pero nunca se sabe"

El finlandés dice adiós a la F1 con 1 título, 21 triunfos y 103 podios

MADRID, 9 Dic. 2021 (Europa Press) -

El piloto finlandés de Fórmula 1 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) disputa este domingo su última carrera en el 'Gran Circo', del que se despedirá con un título mundial y 21 triunfos y la incertidumbre, siendo 'Ice man', de si se emocionará o no cuando cruce la línea de meta por última vez.

"No lo sé, dudo que esté emocionado, pero nunca se sabe. En este momento no veo nada más que terminar el año", comentó el veterano piloto en declaraciones a 'formula1.com' recogidas por Europa Press.

En este sentido, cree que se emocionará más su mujer, presente en Abu Dabi junto a sus hijos, que él. "Mi esposa estará más emocionada que yo. Honestamente, dudo que a los niños les importe, ¡hay cosas que hace su padre que son mucho más interesantes! Les gusta venir a un país cálido y otras cosas... Pero es bueno tenerlos aquí", reconoció.

De cara al futuro, comentó que no tiene nada atado y que busca relax. "Veremos si surgen algunas cosas interesantes, si tiene sentido tal vez lo haga, pero no tengo planes en este momento. No quiero hacer ningún plan, espero tener un horario menos agitado, así que veremos si haremos algo o no en el futuro", señaló.

Raikkonen está actualmente 16º en el campeonato de pilotos, habiéndose perdido dos Grandes Premios tras dar positivo en COVID-19 y anotar puntos en cuatro ocasiones. Y en este final de una era, Raikkonen disputará su 349º y último Gran Premio.

Durante una carrera que ha durado dos décadas, Raikkonen ganó 21 carreras, logró 103 podios y 18 poles más el campeonato mundial de 2007, y corrió para varios equipos, incluidos Sauber/Alfa Romeo, McLaren, Ferrari y Lotus.