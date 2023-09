WASHINGTON, 3 sep (Reuters) - La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, advirtió a China en entrevistas emitidas el domingo que la paciencia de las empresas estadounidenses se está "agotando", afirmando que merecen un "entorno predecible y unas condiciones equitativas".

Las dos mayores economías del mundo solían ser sus mayores socios comerciales, pero Washington comercia ahora más con sus vecinos Canadá y México, mientras que Pekín lo hace más con el Sudeste Asiático.

Durante su reciente visita a China, Raimondo afirmó que las empresas estadounidenses tienen muchas ganas de que la relación funcione y que, aunque algunas medidas del gobierno chino son positivas, la situación sobre el terreno debe estar a la altura de la retórica.

"China lo está poniendo más difícil", dijo Raimondo al programa "Face the Nation" de la CBS, según una transcripción previa a la emisión. "Fui muy clara con China en que (...) la paciencia se está agotando entre las empresas estadounidenses. Necesitan y merecen un entorno predecible y unas condiciones equitativas. Y espero que China preste atención a ese mensaje para que podamos tener una relación comercial estable y creciente".

Raimondo ha dicho que las empresas estadounidenses se enfrentan a nuevos retos, entre ellos grandes multas inexplicables, redadas en empresas y cambios en una ley de contraespionaje.

"Fui muy clara, directa y firme en todas mis conversaciones con mis contrapartes chinos", afirmó a la CNN. "No me anduve con rodeos. No endulcé nada".

Raimondo también dijo que comentó a los funcionarios chinos que su correo electrónico había fue pirateado antes de su viaje a China a finales de agosto.

"Sugirieron que no lo sabían y que no había sido intencionado", declaró a la CNN. "Pero creo que era importante que lo pusiera sobre la mesa y se lo hiciera saber y que supieran que es difícil generar confianza cuando se producen acciones como esa".

