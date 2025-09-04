Raizen y Femsa ponen fin a su asociación de tiendas de conveniencia en Brasil

SAO PAULO, 4 sep (Reuters) - La brasileña Raizen y la mexicana Femsa han decidido poner fin a su asociación establecida en 2019 a través de la empresa conjunta Grupo Nos, que operaba una amplia red de tiendas de conveniencia en todo Brasil, dijeron el jueves.

La medida se produce mientras el procesador de caña de azúcar Raizen, uno de los mayores productores de azúcar del mundo y uno de los principales distribuidores de combustible, impulsa una amplia estrategia de desinversión ante los desafíos operativos y la elevada deuda.

Como parte del acuerdo, que no implica ninguna contraprestación en efectivo, Raizen recibirá 1256 tiendas de conveniencia Shell Select y Shell Cafe, dijo la compañía brasileña en una presentación de valores.

Femsa, por su parte, obtendrá 611 tiendas Oxxo, un centro de distribución situado en el estado de Sao Paulo, y la deuda existente y el efectivo del Grupo Nos, añadió.

Las acciones de Raizen escalaban más de un 8%. (Reportaje de Gabriel Araujo; Edición de Aida Pelaez-Fernandez; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)