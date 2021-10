Rajoy afea al Gobierno "apoyarse en el soporte político de ETA" y rebaja el gesto de Otegi:"Importan los hechos"

El expresidente defiende que deben acabar los homenajes a etarras y esgrime que hay "cosas pendientes", como "pedir perdón" a las víctimas

Santiago de compostela, 20 oct. 2021 (europa press) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha defendido que hace diez años el anuncio del fin de la violencia por parte de ETA supuso "una buena noticia", aunque la "disolución definitiva es más reciente, se produjo en 2018", pero ha advertido que, aún hoy, quedan pasos "pendientes" y se dan "cosas que francamente" le disgustan, como los homenajes a etarras o que el Gobierno se "apoye" en Bildu, "soporte político" de la banda terrorista.

"Lo fundamental se ha conseguido, que ETA se haya disuelto a cambio de nada y gracias al tesón, esfuerzo y aguante de la sociedad española. Pero aún quedan pendientes algunas cosas, el reconocimiento de las víctimas, que se plasme la verdad y que se pida perdón por parte de quienes tanto daño causaron a tanta gente", ha proclamado, tras participar en Santiago en una jornada de conmemoración de los 40 años de la autonomía gallega.

En declaraciones a los medios, Rajoy ha esgrimido que el fin de la violencia y la posterior disolución definitiva supuso "un paso en la buena dirección y una buena noticia", pero ha rebajado el gesto de Arnaldo Otegi al reconocer "el sufrimiento de las víctimas", antes de defender que a él le importan "los hechos" y, a día de hoy, sigue "pendiente" pedir "perdón" a las víctimas y hay homenajes a etarras.

"De las palabras de Otegi y el sinfín de comunicados que ETA y quienes les apoyaron han hecho a lo largo de los años no me gusta hacer comentarios porque sirven para poco; lo que me importan son los hechos", ha advertido Rajoy, antes de añadir que, en estos momentos, en España aún suceden "cosas que francamente" no le "gustan".

"Lo primero son los homenajes que se hacen a etarras y lo segundo, que todavía hoy ese grupo de personas son incapaces de decir la verdad: que ETA es una organización criminal y asesina", ha concretado el expresidente Rajoy, quien ha recordado los 853 asesinatos de la banda terrorista y que generó "problemas a mucha gente, víctimas". "Fueron 40 años, 50 en realidad, de enorme dureza", ha apostillado.

"se echa en falta un relato y que el gobierno lo apoye"

En clave política, Rajoy ha constatado que "se echa en falta un reltato" y ha agregado que también "se echa en falta" que el Gobierno que dirige el socialista Pedro Sánchez "lo apoye". "A mí no me gusta ver cómo el Gobierno de España está apoyado por Bildu", ha esgrimido, antes de definir la formación como "soporte político de ETA".

En esta coyuntura, ha reiterado que, aunque "lo fundamental se ha conseguido" cuando ETA dejó de matar y se disolvió, falta por abordar cuestiones "pendientes", empezando por que "se plasme la verdad" y se "pida perdón" a las víctimas.